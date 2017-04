Felix Platte hat keine Eile

darmstadt - Der SV Darmstadt 98 will am Samstag (15. 30 Uhr) am Böllenfalltor gegen den SC Freiburg erneut den Abstieg in Liga zwei hinauszögern. Er hofft dabei auf weitere Tore des vom FC Schalke ausgeliehenen Felix Platte.

Obwohl der Stürmer vergangenen Samstag in Hamburg seine Torpremiere in Liga eins feierte und dem SV 98 viel zu verdanken hat, vermeidet der 21-Jährige noch ein Bekenntnis zu den Darmstädtern. Die würden Platte, in dem sie gerade ob dessen junger Jahre und guter körperlicher und technischer Anlagen noch viel Entwicklungspotenzial sehen, gerne für ein weiteres Jahr an sich binden. Eine Kaufoption hat der SV 98 mit Königsblau angeblich nicht vereinbart, das Interesse ist aber klar vorhanden. Platte selbst macht sich hingegen „noch keine Gedanken“ über seinen Verein in der neuen Saison. „Schalke hat gerade andere Sorgen“, meint Platte. Sein Berater Tobias Sander sieht „keine Eile“ bei der Entscheidung, schließt nur den Gang des Spielers in Liga drei aus. Die 2. Bundesliga hingegen käme in Frage, sollte es mit einem Verbleib des Spielers bei einem Verein im Oberhaus nicht klappen.

Auf eine tragende Rolle beim FC Schalke darf der Angreifer kaum hoffen - zu selten machte er bislang auf sich aufmerksam, zu hoch gesteckt sind die Ziele in Gelsenkirchen. Ein zweifelsfrei talentierter Spieler, der aber noch keine Meriten besitzt und zudem lange verletzt war, passt aktuell kaum in den nach schnellen Erfolgen lechzenden Schalker Kader und dessen gemeinhin namhafte Offensive.

Nach zehn Kurzeinsätzen in der Vorsaison und einem Spiel über 90 Minuten musste Platte nach zwei Hüftoperationen ein halbes Jahr lang aussetzen, ehe er sich seit Jahresbeginn wieder innerhalb der Mannschaft zurückkämpfte. Im März feierte er beim 2:1-Heimsieg gegen Mainz 05 (2:1) sein Comeback. Sechsmal hat er seither gespielt, stand dreimal in Folge in der Startelf.

Mit dem Toreschießen klappte es gegen den HSV erstmals. Nachher vergaß er den Spielball, den er als Andenken mitnehmen wollte. Ein Betreuer organisierte das für ihn. „Ich habe den Ball meinem Papa geschenkt.“ Gegen Freiburg will Platte nachlegen: „Wir sind gut drauf und haben Bock“, gibt er sich optimistisch, zollt aber auch Gegner Freiburg Respekt: „Es ist schon krass, als Aufsteiger um die Europa League zu spielen.“ - jd

Voraussichtliche Aufstellungen:

Darmstadt: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka, Hamit Altintop - Heller, Gondorf, Vrancic - Platte

Freiburg: Schwolow - Ignjovski, Söyüncü, Kempf, C. Günter - Höfler - Frantz - O. Bulut, Haberer - Niederlechner - Petersen

Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach)