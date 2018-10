Großer Kampf bleibt unbelohnt

Darmstadt - Zweitligist Darmstadt 98 hat alles gegeben in der zweiten Runde des DFB-Pokals, unterlag am Ende Hertha BSC aber doch mit 0:2 (0:0). Berlins Trainer Pál Dárdai hat ein gutes Händchen: Einwechselspieler erzielen beide Treffer. Von Daniel Schmitt

Als Tim Rieder in der 33. Minute auf seiner rechten Abwehrseite drei Meter Anlauf nahm, mit all seiner Wucht in den Zweikampf sprang, Ball und Gegner gemeinsam über die Außenlinie grätschte, da kochte das Stadion am Böllenfalltor trotz der nasskalten Temperaturen. Selbst die Zuschauer auf der Haupttribüne sprangen auf von ihren Sitzen, schrien mit hochroten Köpfen, klatschten Szenenapplaus. So hatten sich die Anhänger des Zweitligisten SV Darmstadt 98 das vorgestellt in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Favoriten Hertha BSC - genutzt hat all dieser Einsatzwille gegen den Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga allerdings nichts. Vor 15.000 Zuschauern setzten sich die Berliner glanzlos, aber verdient mit 2:0 (0:0) in Darmstadt durch.

„Wir haben 90 Minuten gut dagegengehalten“, sagte „Lilien“-Verteidiger Marcel Franke, „wir können trotz der Niederlage stolz auf uns sein.“ Sein Trainer Dirk Schuster stimmte zu: „Wir haben uns teuer verkauft und können auf dieser Leistung aufbauen.“ Von der ersten Minute an waren die Gastgeber voll im Spiel. In Abwesenheit des am Sprunggelenk verletzten Spielmachers Marvin Mehlem setzte Schuster auf Sicherheit, bot nur drei offensiv denkende Spieler auf. Darmstadt verteidigte tief in der eigenen Hälfte sehr solide. Bis auf einen harmlosen Abschluss von Stürmer Davie Selke (8.) brachten die Berliner lange nichts zustande.

Die „Lilien“ ihrerseits wurden nach rund 20 Minuten selbst etwas mutiger, bissen sich nun auch in der gegnerischen Hälfte fest, Dursun verzog aus 18 Metern jedoch knapp (28.). Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte letztlich aber doch die Hertha. Salomon Kalou scheiterte aus zentraler Position am glänzend reagierenden Darmstädter Schlussmann Daniel Heuer Fernandes (37.).

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel zappelte der Ball dann erstmals im Darmstädter Netz - es jubelten aber nur die „Lilien“-Anhänger. Während des Schusses von Ondrej Duda war ein Pfiff von Schiedsrichter Robert Kampka ertönt, der abseits des Geschehens einen Rempler von Selke ahndete. Nun ja, zumindest fragwürdig. Die Hauptstädter legten nun einen Gang zu, ließen die Kugel schneller laufen. Und zogen damit die Darmstädter Hintermannschaft, die teilweise als Fünferkette aufgereiht war, weiter auseinander. Allein Heuer Fernandes war es zu verdanken, dass hinten vorerst weiter die Null stand. Der 25-Jährige lenkte auch den Linksschuss von Duda sehenswert ab (58.).

Sechs Minuten später war aber auch der Keeper bezwungen. Wieder hatte Duda abgezogen, wieder hatte Heuer Fernandes stark pariert, gegen den Abstauber des erst eine Minute vorher eingewechselten Vedad Ibisevic war aber auch er machtlos. „Man kann einen Bundesligisten nicht komplett ausschalten, aber in dieser Situation waren wir einfach zu weit weg von den Männern“, sagte Franke. Die „Lilien“ gaben aber noch nicht auf. Der Ausgleich war möglich. Erst wurde nach 69 Minuten Dursun im Strafraum von Niklas Stark am Trikot gezogen - diesmal blieb der Pfiff aus -, dann verpasste der Stürmer eine Hereingabe knapp (73.). Die Hertha ihrerseits stellte durch den ebenfalls eingewechselten Maximilian Mittelstädt auf 2:0 (88.) - die Entscheidung. „Wir haben uns gut vorbereitet, aber wir sind nicht mit dem Wind zurecht gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Spielfluss reinbekommen und letztlich auch verdient gewonnen“, meinte Hertha-Trainer Pál Dárdai.

Darmstadt 98: Heuer Fernandes - Rieder (83. Boyd), Franke, Sulu, Holland - Medojevic (73. Wurtz), Stark - Heller, Kempe, Hertner (68. Jones) - Dursun

Hertha BSC: Kraft - Lazaro, Stark, Rekik, Plattenhardt - Darida, Maier - Kalou (90. Leckie), Duda, Dilrosun (83. Mittelstädt) - Selke (64. Ibisevic)

Schiedsrichter: Kampka (Mainz) - Zuschauer: 15.000

Tore: 0:1 Ibisevic (64.), 0:2 Mittelstädt (88.) - Gelb: - / Rekik (1), Darida (1)