Immer noch kein Auswärtspunkt

Sinsheim - Rückschlag für Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98: Beim 0:2 (0:0) am Samstag in Hoffenheim hielten die „Lilien“ gegen eines der Überraschungsteams dieser Saison lange Zeit zwar ordentlich mit, offenbarten aber ihre auswärts schon die ganze Runde über währenden Probleme. Von Jens Dörr

In der Offensive ging wieder einmal wenig, die 98er bleiben auf fremdem Platz ohne Punkt. .

Nach dem erfrischenden Angriffs-Fußball beim 2:1 gegen Dortmund vertraute Trainer Torsten Frings nahezu derselben Mannschaft wie in der Vorwoche, ersetzte lediglich den gelbgesperrten Aytac Sulu durch Alexander Milosevic. Der hatte zusammen mit Nebenmann Peter Niemeyer die Hoffenheimer Offensive weitgehend im Griff – die Chance aus kurzer Distanz von Ex-Darmstädter Sandro Wagner (8.) einmal ausgenommen.

Eine Ausnahme war auch der Versuch von Darmstadts Marcel Heller aus spitzem Winkel (5.), die einzige klare Gästechance in Hälfte eins. Ein weiteres Mal zögerte Heller zu lange, Niklas Süle klärte in letzter Sekunde (15.). Ansonsten verpassten die Darmstädter reihenweise die Gelegenheit, die sich immer wieder bietenden Freiräume der zerfahren agierenden Hoffenheimer zu nutzen. „Wir haben unsere Konter nicht richtig ausgespielt“, bemängelte auch Frings, wollte das aber als einzigen Kritikpunkt verstanden wissen. „Wir sind selbstbewusst aufgetreten, haben uns trotz des Drucks nicht hinten reindrücken lassen und auch ordentlich nach vorn gespielt – nur etwas zu unsauber.“

Das änderte sich auch nicht durch die frühe Hereinnahme von Mario Vrancic für Jan Rosenthal (33.), den muskuläre Probleme zur Aufgabe zwangen. So wartete kurz nach dem Wechsel der frei im TSG-Strafraum auftauchende Fabian Holland zu lange und passte quer zum Gegenspieler, anstatt aufs Tor zu schießen. Kurzum: Am Samstag war die Offensive um die völlig abgemeldeten Sidney Sam und Terrence Boyd wieder so harmlos wie in den meisten vorherigen Auswärtspartien. Im zehnten Spiel in der Fremde blieben die Südhessen zum siebten Mal ohne eigenes Tor.

Eine Auswechslung auf Hoffenheimer Seite kurz nach dem Wechsel sollte derweil für die spielentscheidenden Impulse sorgen: Andrej Kramaric kam für Kerem Demirbay und hatte nur wenige Sekunden später das 1:0 auf dem Schädel (51.). Das gelang Kramaric schließlich auf Vorlage von Marco Terrazzino nach 64 Minuten. Eine klare Ausgleichschance kreierten die Gäste nicht mehr, stattdessen rutschte in der Nachspielzeit Hamit Altintop im eigenen Strafraum weg und grätschte Sebastian Rudy um. Kramaric macht den Heimsieg vom Elfmeterpunkt perfekt.

Ehe nun mit Augsburg, Bremen und Mainz vermeintlich schwächere Gegner als zuletzt auf den SV 98 warten, bemühte sich Trainer Frings, das Positive zu unterstreichen: „Wir haben in den letzten drei Spielen gegen Mannschaften, die um Europa kämpfen, gute Leistungen gezeigt. Ich denke, eine positive Entwicklung ist sichtbar.“ Auch TSG-Trainer Julian Nagelsmann lobte die Gäste: „Darmstadt hat es gut gemacht. Sie waren schwer zu bespielen. In der ersten Hälfte können wir in Führung gehen, aber auch Darmstadt.“

In der Tabelle, wo die „Lilien“ nach den verheerenden Ergebnissen des Wochenendes bereits sieben Punkte hinter Relegationsrang 16 liegen, sieht es für die 98er jedoch ziemlich düster aus. Zumal nächste Woche gegen Augsburg Peter Niemeyer gelbgesperrt fehlen wird.