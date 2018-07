Interview mit Aytac Sulu: „Alles eine Frage des Körpers“

Darmstadt - Seit fünfeinhalb Jahren und damit länger als jeder andere Spieler des aktuellen Kaders schnürt Aytac Sulu die Fußball-Schuhe für den SV Darmstadt 98.

An der Rolle des 32-Jährigen ändert sich auch zur Zweitliga-Saison 2018/19 nichts: Sulu ist Kapitän, Leitwolf, Publikumsliebling und als Innenverteidiger gesetzt.

Aytac Sulu, aus einem der hinten anfälligsten Teams der Hinrunde wurde in der vergangenen Rückrunde die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Das war der Grundstein für den Klassenerhalt. Was hat zu dieser Veränderung geführt?

Wir hatten in der Hin- und Rückrunde zwei verschiedene Philosophien. In der Hinrunde waren wir offensiver und haben dadurch mehr Räume geschaffen, aber auch dem Gegner mehr gelassen. Dabei wurden unsere kleineren und größeren Fehler bestraft. In der Rückrunde haben wir defensiver gestanden und sind von der Grundordnung her enger zusammengerückt.

Ist das das bewährte Erfolgsmodell von Dirk Schuster?

Ja, er hatte dieses Erfolgsmodell, als er zum ersten Mal bei uns war. Und er hat es in den Grundzügen nicht geändert. Trotzdem hat sich auch der Trainer in der Zwischenzeit weiterentwickelt, wie er es ja auch selbst gesagt hat. Ein Beispiel dafür ist die Trainingssteuerung mit Pulsgerät. Daran sieht man, dass er mit der Zeit geht.

Stichwort modern: Kommt man in der 2. Liga mit „modernem“, technisch anspruchsvollem Ballbesitz-Fußball weit? Viele sprechen davon, dass die Spiele dort in erster Linie ein „Abnutzungskampf“ seien...

Man braucht schon seine spielerischen Akzente. Allerdings wird in der 1. Liga mehr Augenmerk auf Ballbesitz gelegt und technischer gespielt. In der 2. Liga darf man sich von der Wucht der Zweikämpfe und der Physis nicht unterkriegen lassen. Unsere Devise ist es, so weiterzumachen wie in der Rückrunde, also unser Hauptaugenmerk auf die Defensive zu legen.

Und wie sieht Ihre persönliche Verfassung nach den letzten Jahren im Profigeschäft aus? Man wird schließlich nicht jünger...

Es ist schon so, dass man mehr macht. Man weiß aber, wo man ansetzen muss. Ich mache in meiner Freizeit sicherlich keine Dauerläufe, bin aber gesund und fit und damit auch auf dem Level, welches der Trainer haben will. Es ist alles eine Frage des Körpers.