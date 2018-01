Zweitliga-Spiel abgebrochen: Kaiserslautern-Trainer Strasser in Klinik

Die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und SV Darmstadt 98 ist wegen eines medizinischen Notalls abgebrochen worden. FCK-Trainer Jeff Strasser soll am Mittwochabend beim Gastspiel bei Darmstadt 98 eine Herzattacke erlitten haben.

Darmstadt - Trainer Jeff Strasser vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern hat am Mittwochabend beim Gastspiel bei Darmstadt 98 offenbar eine Herzattacke erlitten. Nach Informationen des TV-Senders Sky musste der 43-Jährige von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Luxemburger soll in der Halbzeitpause über Übelkeit und Schwindelgefühle geklagt haben. Der Stadionsprecher sprach von einem "medizinischen Notfall" und verkündete um 19.58 Uhr den Abbruch der Begegnung.

Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock hatte wegen der gesundheitlichen Probleme des FCK-Trainers zunächst die Halbzeitpause bei diesem Kellerduell auf unbestimmte Zeit verlängert. Dann brach er die Partie in Absprache mit den Teams. Strasser war dabei nach Clubangaben bei Bewusstsein. Die Partie war nach der Pause beim Stand von 0:0 nicht wieder angepfiffen worden.

Via Twitter teilte der FCK mit: „Unser Cheftrainer Jeff Strasser ist gerade zur Kontrolle auf dem Weg ins Krankenhaus.“ Über die genauen Probleme Strassers machten die Pfälzer keine Angaben. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll keine Lebensgefahr bestehen. Die Darmstädter twitterten: „Wir senden Genesungswünsche nach Kaiserslautern und wünschen Jeff Strasser gute Besserung. An Tagen wie heute werden wir alle wieder daran erinnert, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball.“

Friedhelm Funkel, Trainer des Zweitliga-Rivalen und früher selbst Profi beim Fritz-Walter-Club, sagte dem TV-Sender Sky: „Wir haben in unserem Vorraum einen Fernseher laufen und alles mitbekommen. Das macht einen nachdenklich. Jeff Strasser ist ja noch jung. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht.“

