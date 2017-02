Darmstadt/Frankfurt - Wenn Eintracht Frankfurt den SV Darmstadt 98 zum Hessen-Derby empfängt, ist das für mehrere „Lilien“-Spieler ein Wiedersehen mit ihrem früheren Arbeitgeber. Die meisten von ihnen haben jedoch keine guten Erfahrungen beim großen Nachbarn gemacht.

Markus Steinhöfer

Der 30 Jahre alte Rechtsverteidiger ist der bislang letzte ehemalige Eintracht-Spieler, der den Weg nach Darmstadt gefunden hat. Seit Anfang November hatte der zuletzt vereinslose Profi bei den „Lilien“ mittrainiert, Anfang Januar erhielt er einen Vertrag bis 2018. Seine beste Zeit als Profi hatte er bei der Eintracht. Von 2008 bis 2010 bestritt er dort 41 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei drei Treffer.

Marcel Heller

Der schnelle Flügelspieler kam Anfang 2007 nach Frankfurt, galt als Riesentalent. Doch Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Bis 2011 stand er bei der Eintracht unter Vertrag, brachte es jedoch nur auf 34 Bundesliga-Einsätze. Über Dynamo Dresden und Alemannia Aachen kam er 2013 nach Darmstadt, wo er unter Trainer Dirk Schuster richtig aufblühte. Der 30-Jährige ist inzwischen eine feste Größe bei den „Lilien“.

Jan Rosenthal

Er galt nach Per Mertesacker als Hannovers nächster Nationalspieler. Doch auch der schnelle Mittelfeldmann hatte immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Er kam über Freiburg 2013 nach Frankfurt. In der ersten Saison hatte er 18 Liga-Einsätze. Doch danach spielte er unter Trainer Armin Veh keine Rolle mehr, ließ sich im Winter 2015 nach Darmstadt ausleihen und blieb dort. Doch auch bei den „Lilien“ warfen den starken Techniker immer wieder Verletzungen zurück. in dieser Saison absolvierte der 30-jährige Rosenthal erst sieben Spiele.

Dominik Stroh-Engel

Er kam als 19-Jähriger zur zweiten Mannschaft der Eintracht. Bei den Profis kam er in der Saison 2005/06 zu drei Kurzeinsätzen. Danach spielte er mehrere Jahre bei Dritt- und Viertligisten, galt schon als gescheitertes Talent – bis er 2013 nach Darmstadt wechselte. Dort wurde er mit 27 Toren Drittliga-Torschützenkönig. Auch in der 2. Liga war er noch bester Torschütze seines Teams. In der Bundesliga steht er nur noch unregelmäßig im Kader.

Änis Ben-Hatira, der vor der Saison nach Darmstadt gewechselt war, hat den SV Darmstadt jetzt schon wieder verlassen. (dpa)

