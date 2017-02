Kommentar zu den Wintertransfers von Darmstadt 98

Sechs Zugänge, vier Abgänge und eine große Überraschung. Kurz vor Ende der Wechselfrist ging es beim Darmstadt 98 richtig rund. Fünf Transfers vermeldeten die „Lilien“ alleine gestern. Von Jörn Polzin

Während der Klub sportlich kaum positive Schlagzeilen schreibt, zählt er in der Transfer-Bilanz zu den Champions-League-Kandidaten. Dass das Schlusslicht alles versucht, um das nächste Wunder von Darmstadt zu schaffen, ist legitim. Dieser Aktionismus verwundert aber, wenn man die finanziellen Verhältnisse des Klubs kennt, der mit Abstand den geringsten Etat der Liga unterhält und gerade erst in Torsten Frings einen Perspektivcoach verpflichtet hat. Jetzt setzt man also doch auf volles Risiko. Dabei fällt nicht nur die Quantität der Zugänge ins Auge. Dass ein Hamit Altintop mal für Darmstadt auflaufen wird, hätte er vor einiger Zeit selbst kaum für möglich gehalten.

Schalke 04, Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul – da ist Darmstadt nicht unbedingt die nächste logische Etappe. Obwohl der türkische Nationalspieler (wie die meisten Zugänge) ablösefrei ist, wird sich sein neuer Arbeitgeber an die Decke strecken müssen: Altintop gehört – selbst mit Abstrichen – einer anderen Gehaltsklasse an. Alles ist auf den kurzfristigen Erfolg ausgerichtet. Stellt sich dieser nicht ein, war die Transferwelle, die einem Verzweiflungsakt gleich kommt, vergeblich - und der nächste Neuaufbau ist fällig.

