„Darmstadt ist für mich eine zweite Heimat“

Fabian Holland (rechts, gegen Schalkes Daniel Caligiuri) traf erst einmal für die „Lilien“ – in Hamburg, gegen den FC St. Pauli. Am Samstag gastiert Darmstadt 98 beim Hamburger SV.

Darmstadt - Den Medien stellt er sich seltener als andere Stammkräfte des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98. Anlässlich der Verlängerung seines Vertrages bis 2020 stand Linksverteidiger Fabian Holland vor der Abreise zum Spiel beim Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr) dann doch mal Rede und Antwort. Von Jens Dörr

Der 26-Jährige verriet unter anderem, dass sein Vertrag ohnehin bis 2018 gelaufen wäre. Wie bei Mario Vrancic hatte sich der Kontrakt durch eine bestimmte Anzahl von Einsätzen in der Vorsaison automatisch um ein Jahr verlängert. Umso positiver ist seine Zusage für zwei weitere Jahre zu werten. „Unser Trainer Torsten Frings hat mir gesagt, dass es wichtig wäre, wenn ich bleibe“, so Holland. „Der Verein kam auf mich zu und hat mich wegen einer vorzeitigen Verlängerung angesprochen. Für mich war es keine große Frage, da ich mich sehr wohlfühle.“ Der Trainer spielte auch eine wichtige Rolle. „Und privat ist Darmstadt meine zweite Heimat nach Berlin geworden.“

In Berlin wurde Holland nicht nur geboren, sondern machte auch seine fußballerischen Schritte bei Hertha BSC. Die Hauptstädter liehen ihn an die „Lilien“ aus, als diese gerade in die 2. Liga aufgestiegen waren. In 26 Spielen trug er auf meist unauffällige Weise (Frings: „Fabian steht oft nicht so im Vordergrund, ist aber enorm wichtig“) zum Durchmarsch ins Oberhaus bei. Dort bestritt er 18 Partien, fiel zeitweise wegen Leistenproblemen aus, saß manchmal aber auch auf der Bank, weil Dirk Schuster Innenverteidiger Luca Caldirola zum Linksverteidiger machte. In dieser Runde - bisher 22 Einsätze - biss sich Leihspieler Leon Guwara die Zähne an Holland aus.

Um den 1,72 Meter großen Außenverteidiger zu halten, machten die „Lilien“ sogar eine Ausnahme und zahlten im Winter der Vorsaison eine Ablöse. In Liga eins bekam Holland zwar wie fast alle Mitspieler ab und an die Grenzen aufgezeigt; für Liga zwei sollte er links hinten eine Bank sein. Vor dem Gang ins Unterhaus, so verspricht es Holland, werde man sich aber noch voll auf die fünf verbleibenden Spiele konzentrieren - auch auf die Partie beim HSV. „Das wird ein schönes Spiel“, sagt Holland. „Wir sind heiß, es ist jedem ein Anliegen, dass auswärts nicht mehr die Null steht.“

Voraussichtliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - G. Sakai, Jung - Hunt, Holtby, Kostic - Wood

SV Darmstadt 98: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Gondorf, Altintop - Sam, Vrancic, Heller - Platte

SR: Stegemann (Niederkassel-Mondorf)