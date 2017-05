Es wird nichts hergeschenkt

Darmstadt - Ein bisschen Wehmut wird wohl aufkommen, wenn der bereits als Absteiger feststehende SV Darmstadt 98 am Samstag zum vorerst letzten Mal in der Fußball-Bundesliga vor seinen eigenen Fans antreten wird. „Ich erwarte ein sehr emotionales Spiel.

Es wird eine komische Atmosphäre herrschen“, sagte Trainer Torsten Frings vor der Partie gegen den Tabellensechsten Hertha BSC. Zwar war der Abschied der „Lilien“ nach zwei Spielzeiten in der höchsten Klasse und einer extrem schwachen Hinrunde schon lange absehbar. Rechnerisch steht er allerdings erst seit dem 0:1 am vergangenen Wochenende bei Bayern München fest. Dass es sportlich um nichts mehr geht für die Südhessen, soll ihren Auftritt im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor am Samstag aber nicht beeinflussen. „Wir werden noch einmal alles tun, um uns mit einem Sieg von unseren Fans zu verabschieden“, beteuerte Frings.

Deshalb steht auch noch nicht fest, ob Dominik Stroh-Engel und Benjamin Gorka, die den Verein nach der Saison definitiv verlassen werden und zuletzt schon keine Rolle mehr spielten, noch einmal zum Abschied einen Einsatz erhalten. „Wir werden die bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicken und nichts herschenken“, betonte der Coach. Zudem gehe es für die Hertha noch um einen Europa-League-Platz, „da können wir sehr viel beeinflussen. Und ich möchte nicht, dass man uns etwas vorwirft“, sagte Frings.

Derweil laufen die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit. Obwohl die DFL die Frist für die Vorlage eines Masterplan zum Neubau eines Stadions auf den 31. Oktober und damit um dreieinhalb Monate nach hinten verschoben hat, dürfe man laut Vizepräsident Volker Harr „den Druck nicht aus der Sache nehmen“. Am 15. Juni will die Stadt ein Gutachten zu den drei alternativen Standorten neben dem Böllenfalltor vorlegen. Davor müssen Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt werden. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein“, so Harr.

Die Hoffnung der „Lilien“ ist jetzt: Sollten Stadt und Verein bis zum 31. Oktober einen Zeit- und Bauplan für ein neues Stadion vorlegen, kommen sie eventuell um eine Überdachung der Gegentribüne des alten Böllenfalltors herum. In diesem Fall würde die DFL eventuell ihre strengen Auflagen für die nächste Saison noch einmal lockern. (dpa)