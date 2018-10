„Lilien“ lassen HSV viel zu viel Raum

Darmstadt - Der Herbst und die „Lilien“ werden fürs Erste keine Freunde mehr. Am Freitagabend setzte der Darmstädter Fußball-Zweitligist seine Niederlagenserie fort, die verdächtig an die Krise zur gleichen Zeit in der vergangenen Saison erinnert. Von Jakob Böllhoff

Das verdiente 1:2 (0:2) gegen den spielerisch klar überlegenen Hamburger SV war die vierte Pleite in Folge.

Trainer Dirk Schuster hatte nach dem 2:4 in Kiel extrem defensiv aufgestellt mit einer tiefen Viererkette und den Abräumern Yannick Stark und Wilson Kamavuaka davor, doch zu Beginn konnte der eigentlich selbst kriselnde Favorit aus Hamburg tun, was er wollte. Die spielstarke HSV-Offensive mit Jann-Fiete Arp, Tatsuya Ito, Aaron Hunt, Lewis Holtby und Hee Chan Hwang wirbelte nach Lust und Laune, und die „Lilien“ wussten nicht, wie ihnen geschah. „Wir waren zu vorsichtig am Anfang, haben dem HSV zu viel Raum gelassen“, gestand Verteidiger Marcel Franke. Hunt traf in der 14. Minute zum 0:1, Holtby in der letzten Minute vor der Halbzeitpause zum 0:2.

Bis etwa zur 60. Minute blieben die Hamburger, die zuvor selbst drei Spiele lang ohne Torerfolg geblieben waren, überlegen, dann ließen sie nach, vielleicht in der scheinbaren Sicherheit krasser fußballerischer Überlegenheit. Für die Darmstädter Tobias Kempe (63.) und Aytac Sulu (71.) ergaben sich auf einmal Torchancen, die aber ungenutzt blieben. Erst in der 89. Minute gelang Serdar Dursun im Strafraumdurcheinander der Anschlusstreffer. Die „Lilien“ schlugen nun jeden Ball lang nach vorne, Kempe setzte noch einen Freistoß knapp drüber, Marcel Hellers Versuch ging am Tor vorbei.

„Vielleicht“, sagte Heller, „ist es jetzt gut, dass ein Break kommt. Um Luft zu holen.“ Was sich nach der Länderspielpause ändern muss? „Wir müssen einfach viel besser verteidigen.“

Darmstadt 98: Heuer Fernandes - Rieder (80. Höhn), M. Franke, Sulu, Holland - Kamavuaka (60. Wurtz), Stark - Sirigu (56. Jones), Kempe, Heller - Dursun

Hamburger SV: Pollersbeck - Sakai, Bates, van Drongelen, Douglas Santos - Holtby (75. Moritz), Mangala - Ito (42. Narey), Hunt, Hwang - Arp (66. Janjicic)

Schiedsrichter: Dietz (München) - Zuschauer: 17 400 (ausverkauft) - Tore: 0:1 Hunt (14.), 0:2 Holtby (45.), 1:2 Dursun (89.) - Gelbe Karten: Kempe (3), Kamavuaka (1) / van Drongelen (1), G. Sakai (1), Pollersbeck (1)

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 1:0

Zuschauer: 19131 - Tor: 1:0 Weilandt (8.)