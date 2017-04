Lilien verpflichten Kevin Großkreutz

Darmstadt - Transfer perfekt: Darmstadt 98 hat sich zur kommenden Saison mit Kevin Großkreutz verstärkt. Der 28 Jahre alte amtierende Weltmeister unterschrieb bei den Lilien einen Vertrag bis Juni 2019.

„Ich freue mich riesig auf Darmstadt 98. Torsten Frings hat sich sehr um mich bemüht und zusammen mit den Verantwortlichen davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist. Wie bei all meinen vorherigen Klubs werde ich alles dafür tun, dass wir gemeinsam Erfolg haben werden“, sagte Großkreutz nach der Vertragsunterzeichnung. Der 28-Jährige bringt neben seinen zahlreichen Skandalen als Fußball-Profi enorm viel Erfahrung mit nach Darmstadt: Insgesamt 186 Bundesliga-Begegnungen (23 Tore, 28 Vorlagen), 49 Zweitliga-Partien (7 Tore, 6 Vorlagen) sowie 25 DFB-Pokalspiele (2 Tore, 5 Vorlagen) hat Großkreutz bislang bestritten. Darüber hinaus absolvierte er sechs Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und gewann 2014 den Weltmeistertitel in Brasilien. Anfang März beendete sein letzter Arbeitgeber, der VfB Stuttgart, die Zusammenarbeit mit Großkreutz. Ein nächtlicher Ausflug hatte ihm die Zukunft beim Zweitliga-Tabellenführer vermasselt. Der Club löste den Vertrag mit dem Rechtsverteidiger mit sofortiger Wirkung auf.

Lilien-Cheftrainer Torsten Frings zeigte sich nun nach der Vertragsunterschrift in Darmstadt zufrieden: „Ich bin überglücklich und unheimlich stolz, dass es uns gelungen ist, einen Spieler wie Kevin Großkreutz nach Darmstadt zu holen und ihn von unserem Weg zu überzeugen. Kevin verfügt über eine unfassbare Erfahrung, ist Weltmeister, hat auf absolutem Top-Niveau gespielt – und ich habe in den Gesprächen gespürt, wie heiß er auf diese neue Herausforderung ist. Er wird sportlich und auch als Typ ein ganz wichtiger Baustein für unser Team in der kommenden Saison sein.“ (dr)