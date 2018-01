„Man kann immer reparieren“

Darmstadt - Trotz der großen Bedeutung im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga sieht Trainer Dirk Schuster vom SV Darmstadt 98 die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht als Endspiel.

„Das ist es definitiv nicht, weil es auch danach immer noch Lösungen und Möglichkeiten gibt, etwas zu reparieren“, sagte Schuster.

Nach der Vorbereitung habe er ein sehr gutes Gefühl, denn die Mannschaft habe gut gearbeitet, sagte der 50-Jährige mit Blick auf das erste Pflichtspiel des Jahres am Mittwochabend (18.30 Uhr) gegen das Zweitliga-Schlusslicht. Aber die Bedeutung des Spiels ist natürlich immens. Derzeit belegen die Darmstädter den Relegationsplatz 16. Der Abstand zu Schlusslicht Kaiserslautern beträgt sieben Punkte, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz drei Zähler.

Im bereits ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erwartet Schuster ein Kampfspiel vor stimmungsvoller Kulisse. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen, zuletzt waren alle 24 Feldspieler und die drei Torhüter fit. Von den vier Winterneuzugängen haben der von Eintracht Frankfurt verpflichtete defensive Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic und der vom FC Ingolstadt ausgeliehene Innenverteidiger Romain Brégerie die besten Chancen auf einen Einsatz in der Startelf.

Bei Flügelmann Baris Atik, den die Darmstädter vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen haben, befürchtet der Trainer, dass er übermotiviert in die Partie gehen könnte. Bei Linksverteidiger Joevin Jones, der von Schusters Vorgänger Torsten Frings geholt worden war, lobte er dessen Engagement, auch wenn taktisch noch nicht alles rund laufe und er noch etwas Eingewöhnungszeit brauche.

An der Tabellenspitze stehen ein langjähriger Erstligist und ein frecher Aufsteiger. Als Aufstiegsfavorit sehen sich vor der am Dienstag beginnenden Rest-Rückrunde aber weder Fortuna Düsseldorf (34 Punkte) noch Holstein Kiel (33), zumal Altmeister 1. FC Nürnberg (33) nach starker Aufholjagd auch wieder mitmischt. So unterschiedlich die beiden dominierenden Clubs sind, die seit dem vierten Spieltag die Tabellenführung unter sich ausmachen, so unterschiedlich sind auch die beiden Trainer. Der 43 Jahre alte Markus Anfang (Kiel) hat gerade mal 18 Zweitligaspiele als Coach absolviert, Friedhelm Funkel (64) ist Rekordhalter mit 1216 Erst- und Zweitligaspielen als Trainer und Spieler.

Die Voraussetzungen für den Aufstieg sind in Düsseldorf mit einer Arena, die internationalen Ansprüchen genügt, gegeben. „Stadt und Stadion sind absolut reif für die Bundesliga“, sagte Friedhelm Funkel, der als Experte für Bundesligaaufstiege gilt. Fünfmal schaffte er dieses Kunststück bereits. Das Holstein-Stadion in Kiel hingegen fasst gerade mal 13 400 Zuschauer.

2. Liga

Am Dienstag spielen:

VfL Bochum - MSV Duisburg (18.30)

FC Ingolstadt - SV Sandhausen

1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg

Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin (20.30)

Am Mittwoch spielen:

Darmstadt - 1. FC Kaiserslautern (18.30)

1. FC Heidenheim - Braunschweig

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

Bielefeld - Greuther Fürth (20.30)

Am Donnerstag spielen:

Dynamo Dresden - FC St. Pauli (20.30)