Heller verlässt die Lilien

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 muss künftig ohne Flügelspieler Marcel Heller auskommen.

"Marcel Heller wird uns verlassen, mit ihm brauche wir nicht mehr zu planen", sagte Trainer Torsten Frings am Mittwoch beim Trainingsauftakt nach der Sommerpause in Darmstadt. Heller war 2013 von Alemannia Aachen zu den "Lilien" gekommen und mit der Mannschaft zwei Mal aufgestiegen. Der mittlerweile 31-Jährige erzielte in 135 Ligaspielen 14 Treffer für die Südhessen. Sein Vertrag lief zum Saisonende aus. Weiter offen ist die Zukunft der beiden Mittelfeldspieler Jan Rosenthal und Hamit Altintop, deren Verträge ebenfalls zum 30. Juni enden. "Bei den beiden laufen Gespräche, auch gute Gespräche", sagte Frings. "Wir hoffen, dass wir da so schnell wie möglich etwas vermelden können."