Nach Insolvenz: Lilien spenden Geld an OFC-Rivalen

Darmstadt - Darmstadt 98 hilft dem KSV Hessen Kassel nach dessen Insolvenzantrag. Das gespendete Geld soll den für den Spielbetrieb in der kommenden Saison genutzt werden.

Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro hilft Darmstadt 98 dem von der Insolvenz bedrohten KSV Hessen Kassel. Die Lilien wollen damit ihren Teil dazu beitragen, einem wirtschaftlich ins Straucheln geratenen Traditionsverein unter die Arme zu greifen. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den KSV Hessen Kassel finanziell zu unterstützen“, betont Präsident Rüdiger Fritsch in einer offiziellen Mitteilung. Die Lilien unterstreichen, dass die Spende nicht in eine mögliche Insolvenzmasse geht, sondern für den Spielbetrieb in der kommenden Saison zur Verfügung steht. Das Geld soll zeitnah überwiesen werden.

„Auch die Lilien befanden sich vor rund einem Jahrzehnt in großen finanziellen Problemen“, erinnert sich Fritsch. „Damals erhielten wir unter anderem eine Spende aus dem Umfeld des KSV Hessen Kassel – eine Geste, die wir bis heute nicht vergessen haben. Nicht nur deshalb steht es für uns außer Frage, uns auf diesem Wege beim KSV zu revanchieren.“ (dr)