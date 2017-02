Nach vorne geht noch was

Darmstadt - Beim Bundesliga-Vergleich zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Augsburg heute (15. Von Jens Dörr

30 Uhr) steht das Zwillingsduell Hamit (Darmstadt) gegen Halil Altintop (Augsburg) im Blickpunkt: Aber neben dem türkischen Ex-Nationalspieler hat sich bei Darmstadt in den letzten Wochen ein weiterer Nationalspieler in de Vordergrund gespielt: Artem Fedetskyy. Der ukrainische EM-Teilnehmer ist eine feste Größe in der Lilien-Abwehr.

Fedetskyy hat als Rechtsverteidiger seine zwei schärfsten Konkurrenten vorerst auf die Bank verwiesen. So saßen beim 2:1 gegen Dortmund und beim 0:2 in Hoffenheim Markus Steinhöfer und Sandro Sirigu zunächst nur auf der Bank. Steinhöfer kam erst in der Schlussphase des Dortmund-Spiels für den ausgepowerten Fedetskyy zu seinem Punktspiel-Debüt bei den Lilien. Sirigu wurde in Hoffenheim für die rechte Offensivposition gebracht, während der Ukrainer durchspielte. Fedetskyy profitierte auch davon, dass der zuvor als Rechtsverteidiger eingesetzte Florian Jungwirth Ende Januar in die USA wechselte.

Als die Darmstädter im Sommer Fedetskyy verpflichteten (ablösefrei von Dnjepr Dnjepropetowsk), werteten viele Beobachter dies als Zeichen dafür, dass der Verein den schweren Verlusten in der Abwehr (Slobodan Rajkovic, Luca Caldirola, György Garics) adäquat begegnen könnte. Was sich aber zunächst beim erfahrenen, aber nur in der Ukraine spielenden Fedetskyy nicht bewahrheiten sollte. Der Rechtsverteidiger startete nach seiner EM-Teilnahme in der Bundesliga mit einem schwachen Auftritt beim 0:2 in Köln, fand in der Hinrunde nie zu einer erstligareifen Verfassung. Probleme mit schnellen Gegenspielern, aber auch Fehler im Stellungsspiel waren unübersehbar.

53 Länderspiele absolvierte der 31-Jährige bisher für die Ukraine, elf Bundesliga-Einsätze stehen inzwischen zu Buche. Nach den jüngsten, ordentlichen Auftritten (vor allem gegen Dortmund und zumindest defensiv auch gegen Hoffenheim) könnten weitere folgen. „Artem hat gegen Dortmund sehr gut gespielt“, lobte Trainer Torsten Frings seinen Spieler, gerade in der Defensive habe er es zuletzt insgesamt „sehr gut gemacht“. Zugleich verhehlt Frings nicht, dass Fedetskyy im Spiel nach vorn kaum Akzente setzt: „Da geht noch was“, meint er. „Wichtig ist aber vor allem die Defensive.“ Von einem modernen Außenverteidiger, der mit Läufen bis zur gegnerischen Grundlinie und mit Flanken für Gefahr sorgt, ist Fedetskyy noch weit entfernt. Bisher gab es erst zwei gelungene Offensivaktionen (eine Torvorlage beim 7:0-Pokalerfolg beim Bremer SV und ein Pfostenschuss beim 0:1 in Freiburg).

Trotzdem gilt sein Startelf-Einsatz am heutigen Samstag als nahezu sicher - obwohl der SV 98 im Winter den Ex-Frankfurter Steinhöfer genau für jene Schwachstelle rechts hinten verpflichtet hat. Steinhöfer trainiert schon seit Herbst am Böllenfalltor mit, ist fit und schoss beim Kurzeinstand gegen Dortmund fast sein erstes Tor. Trotzdem scheint er eher ein Vorgriff auf die kommende Saison zu sein: „Markus haben wir ja langfristig geholt“, so Frings.

Fedetskyys Vertrag läuft im Sommer aus, eine Weiterbeschäftigung scheint fraglich. Momentan steht Fedetskyy bei vier Gelben Karten und somit kurz vor einer Sperre. Die Zeit von Markus Steinhöfer oder Sandro Sirigu, könnte also ganz bald kommen.

Voraussichtliche Aufstellungen: Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Milosevic, Sulu, Holland - Hamit Altintop, Gondorf - Sam, Rosenthal, Heller - Boyd

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Max - Kohr - Teigl, Koo, Ji, Usami - Bobadilla

Schiedsrichter: Jochen Drees (Münster)