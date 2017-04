Darmstädter kämpfen, schießen aber kein Tor

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 taumelt weiter dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Das Team von Trainer Torsten Frings unterlag gestern Abend Bayer 04 Leverkusen mit 0:2 (0:1) und hat weiter 14 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, bei nur noch sieben verbleibenden Spielen.

Die Leverkusener dagegen haben unter ihrem neuen Trainer Tayfun Korkut im fünften Anlauf den ersten Sieg geholt und die Minimalchance auf den Sprung in die Europa League gewahrt. Die Werkself kam beim Tabellenschlusslicht zum ersten Dreier nach zuvor acht Pflichtspielen ohne Sieg.

Vor 16 200 Zuschauern besiegelten die überragenden Julian Brandt (15.) und Kevin Volland (56.) den fünften Auswärtserfolg der Bayer-Elf, der in der neuen Runde die erste Saison ohne Europacup seit sieben Jahren droht. Die abgeschlagenen Darmstädter, die erneut wacker kämpften, kassierten am 27. Spieltag die 20. Niederlage und haben sich längst mit dem Abstieg abgefunden. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber natürlich werden wir jetzt weitermachen“, befand Frings.

Die Leverkusener mussten erneut auf ihren besten Torschützen Javier „Chicharito“ Hernandez sowie auf Innenverteidiger Jonathan Tah (beide verletzt) verzichten. Die Partie wurde zunächst von vielen Fehlpässen geprägt. Lilien-Stammkeeper Michael Esser, der nach vierwöchiger Verletzungspause wieder im Kasten stand, musste zu Beginn nicht eingreifen.

Darmstadt versuchte immer wieder, mit hohen Pässen in den Leverkusener Strafraum zum Erfolg zu kommen. Einen daraus resultierenden und tollen Konter über neun Stationen nutzte dann aber Brandt zum 1:0 für die Rheinländer. Nach Vorarbeit des starken Volland schob der Nationalspieler fast unbedrängt ein.

Für die emsigen, aber glücklosen Gastgeber kam in der Folge erschwerend dazu, dass der Ex-Leverkusener Sidney Sam bereits nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt werden musste. Die erste wirklich gute Gelegenheit der Darmstädter in einer schwachen und hektischen ersten Hälfte vergab Hamit Altintop, dessen Freistoß knapp über das Bayer-Gehäuse strich (33.).

Das Unentschieden wäre spätestens in der 41. Minute verdient gewesen, als Mario Vrancic per Freistoß nur den Querbalken traf. Nach dem Wechsel nutzte das Korkut-Team seine technische Überlegenheit. Kevin Volland verwertete in seinem 150. Bundesligaspiel eine Brandt-Hereingabe zum 2:0. Darmstadt kämpfte unermüdlich weiter und hatte Chancen durch Felix Platte (67.) und Jan Rosenthal (68.), während Leverkusen nicht mehr als nötig tat.

Darmstadts glückloser Angreifer Marcel Heller bedankte sich bei den treuen Lilien-Fans: „Wir haben dieses Jahr etwas Pech, schießen wenige Tore. Riesenkompliment an die Zuschauer, wie sie hinter uns stehen in dieser Situation. Da kann man nur Danke sagen. (sid)

