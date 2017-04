Sams ungenutzte Chance(n)

Darmstadt - „Wieder alles verSAMmelt“. Die Schlagzeile der „Bild“ nach dem 0:4 von Darmstadt 98 gegen RB Leipzig war auf die katastrophale Chancenauswertung und insbesondere Sidney Sam gemünzt. Von Jens Dörr

Den ehemaligen Nationalspieler hatte der SV 98 im Winter von Schalke 04 ausgeliehen. Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen am heutigen Mittwoch (20 Uhr) am Böllenfalltor fällt die Bewertung von Sams Leistungen im Darmstädter Dress eher negativ aus.

Zunächst das Positive: Anders als auf Schalke, wo der 29-Jährige in der Hinrunde nur zu einem Kurzeinsatz in der Europa League kam, in der Bundesliga nie eingesetzt wurde und neun Partien in der Regionalliga absolvierte, wird in Darmstadt wieder auf ihn gezählt. Neunmal in Folge kam Sam zum Einsatz, erzielte zwei Elfmeter-Tore und bereitete gegen Dortmund den 2:1-Siegtreffer vor. Drei ordentlichen Partien gegen Köln, Dortmund und Mainz stehen deutlich mehr schwache Auftritte gegenüber.

In Leipzig stellte ihn Trainer Torsten Frings zentral in die offensive Dreierreihe. Als die Leipziger die „Lilien“ schon in den ersten 20 Minuten zu zerlegen drohten, stellte Frings auf mehreren Positionen um, zog Sam auf die rechte Außenbahn. Fortan wurde es besser – doch ausgerechnet der frei auf den Leipziger Torwart zulaufende Mittelfeldmann schob den Ball am Tor vorbei. Schon beim 0:1 in Wolfsburg hatte Sam eine hundertprozentige Chance ausgelassen, in der Nachspielzeit ebenfalls nicht einmal das Tor getroffen.

Der Gesamteindruck, den Sam hinterlässt: Technisch versiert, aber wenig durchsetzungsstark und selten effektiv. Zugute halten muss man ihm, dass er zumindest ins Risiko geht und etwas versucht – auch auf die Gefahr eines Ballverlusts hin. In Leipzig ging das vor dem 0:4 allerdings auf zu leichtfertige Weise in der eigenen Hälfte ins Auge. Darüber hinaus offenbart Sam noch immer defensive Schwächen.

Zwar besitzt der Leihspieler in Darmstadt einen extrem leistungsbezogenen Vertrag, soll zudem einen Gutteil seines Gehalts weiter vom FC Schalke beziehen. Die erhoffte Verstärkung ist der Offensivmann bisher aber nicht geworden.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sam mit den „Lilien“ den Gang in die 2. Liga antreten wird. Andererseits dürften Erstligisten nach den bisher gezeigten Leistungen auf der „Bühne Darmstadt“ bei ihm nicht eben mal Schlange stehen. Die Schalker werden kaum Verwendung für einen Spieler haben, dessen Marktwert von einst zehn Millionen Euro auf heute nicht einmal ein Zehntel gesunken ist.

Sams beste Zeit, die ihn 2013 bis in die deutsche Nationalmannschaft brachte, scheint vorbei zu sein. Der Dribbler, der in 118 Erstliga-spielen immerhin 46 Torbeteiligungen vorzuweisen hat, muss künftig wohl kleinere Brötchen backen. Die Realität ist heute Abend ein besseres Freundschaftsspiel des abgeschlagenen Tabellenletzten gegen Bayer Leverkusen.

Dort wirbelte Sam in der besten Zeit seiner Laufbahn von 2010 bis 2014. Auf Schalke folgten sechs Verletzungen in zweieinhalb Jahren und die Degradierung in die Regionalliga. Bisher ist auch Darmstadt eine ungenutzte Chance für Sidney Sam. Vielleicht kann er zumindest heute Abend mehr aus seinen Möglichkeiten machen – und eine seiner Möglichkeiten nutzen.

Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Banggaard, Sulu, Holland - Altintop, Gondorf - Sam, Vrancic, Heller - Colak

Leverkusen: Leno - Hilbert, Toprak, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger, Kampl - Bellarabi, Volland, Mehmedi - Kießling Schiedsrichter: Brand (Unterspiesheim)