„Der Schiri hat das Spiel entschieden“

Frankfurt - Die Fans der Frankfurter Eintracht riefen noch lautstark das Ergebnis durch die Arena im Stadtwald, als Torsten Frings seine unterlegene Mannschaft im Mittelkreis versammelte.

Der Trainer des SV Darmstadt 98 hatte trotz des 0:2 lobende Worte für seine Schützlinge parat: „Wir haben unser wahres Gesicht gezeigt. Wir waren unbequem und sind zufrieden mit dem Spiel, mit dem Ergebnis natürlich nicht. “.

Dies lag aus Sicht von Frings vor allem an zwei strittigen Entscheidungen von Schiedsrichter Manuel Gräfe. In der 26. Minute brachte Frankfurts David Abraham den Darmstädter Peter Niemeyer mit einem Schubser zu Fall – ein Pfiff wäre durchaus angebracht gewesen. „Wir hätten den Elfmeter bekommen müssen, dann will ich sehen, wie das Spiel läuft“, sagte Frings, der sich bereits in der Halbzeit beim Gang in die Kabinen bei Gräfe beschwerte. Das Frustlevel des 40-jährigen Trainers stieg in der 73. Minute noch einmal an, als Darmstadts Alexander Milosevic das Trikot von Eintracht-Verteidiger Jesus Vallejo nicht losließ und der Unparteiische auf Elfmeter für die Hausherren entschied. Aus Sicht von Frings ein falscher Pfiff. „Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden – durch einen Elfmeter, der keiner war“, sagte der Coach und holte zur Verbalattacke aus: „Wir sind wohl kein gern gesehener Gast in der Liga.“ Die „Lilien“ liegen mit neun Zählern als Schlusslicht bereits sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz. J dani