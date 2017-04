Sirigu sendet „tolles Signal“

Sandro Sirigu (links) kehrt nach abgesessener Sperre in die Startelf zurück. - Foto: dpa

Darmstadt - Nach drei Spielzeiten, in denen fast alles optimal lief, erlebt der SV Darmstadt 98 eine schwierige Phase. Die Saison ist gelaufen, der Abstieg so gut wie besiegelt, beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen gingen die „Lilien“ nicht mehr bis an ihre Grenzen.

Die Luft ist raus, doch herrscht zumindest Planungssicherheit für die nächste Runde. Dabei soll die Vertragsverlängerung von Sandro Sirigu, der nach abgesessener Sperre am Sonntag (17. 30 Uhr) beim FC Ingolstadt in die Startelf zurückkehren wird, Mutmacher sein - und zur Nachahmung empfehlen.

Sirigus Vertrag besaß beim SV 98 auch im Abstiegsfall noch Gültigkeit bis zum Juni 2018. Dennoch gab der 28-Jährige vorzeitig die Ausweitung seines Kontrakts auf die Saison 2018/19 bekannt. Chef-Trainer Torsten Frings war darüber „sehr glücklich. Sandro hat sich zu einer Identifikationsfigur des Vereins entwickelt.“ Lob gab es auch von Teamkollegen. „Das ist ein tolles Signal“, sagte Jerôme Gondorf, dessen Arbeitspapier am Böllenfalltor bis 2018 gilt und der damit eine weitere Säule für die sportliche Konsolidierung in der 2. Bundesliga werden könnte. „Sandro hat in dieser Saison viele gute Spiele gemacht. Sandro passt gut hierher.“

Die Entwicklung des gebürtigen Ulmers mit deutschen und italienischen Wurzeln ist eine Art persönliches Märchen innerhalb des Darmstädter Fußball-Wunders mit zwei Aufstiegen in Folge und dem Erstliga-Klassenerhalt im vergangenen Jahr. Sirigu ist nach Benjamin Gorka und Aytac Sulu der dienstälteste Spieler im Kader, wechselte im Sommer 2013 vom FC Heidenheim ans Böllenfalltor.

Unter Dirk Schuster stand er in 30 Liga-Begegnungen auf dem Platz, bestritt außerdem beide Relegationsspiele gegen Arminia Bielefeld. Meist agierte Sirigu als rechter Verteidiger, wurde gerade in Schlussphasen aber auch als Konterstürmer aufgeboten. Rechts im Mittelfeld und zentral hinter den Spitzen kam er ebenfalls zum Einsatz. Schuster nannte den dribbelstarken, schusskräftigen, äußerst schnellen und dabei noch relativ kopfball- und zweikampfstarken Allrounder „den vielleicht komplettesten Fußballer in unserem Kader“.

Am Erstliga-Aufstieg des SV 98 hatte Sirigu maßgeblichen Anteil, ehe Schuster in Liga eins nur noch sechsmal auf ihn baute. Unter den Trainern dieser Runde – allen voran Torsten Frings – wurde Sirigu dann zum Stammspieler. In dieser Saison brachte er es auf 24 Einsätze (zwei Saisontore).

Für seinen Verbleib machte Sirigu selbst ausdrücklich auch seine privaten Lebensumstände verantwortlich - „ich habe in Darmstadt eine zweite Heimat gefunden und viele Menschen hier ins Herz geschlossen“. Dazu gehörten auch die „Lilien“-Fans. Bei ihnen ist der Leistungsträger längst zum Sympathieträger geworden. In Ingolstadt wird Sirigu wieder erste Wahl sein - ob als Rechtsverteidiger oder rechts im Mittelfeld. - jd