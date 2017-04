Lilien müssen auf Niemeyer und Boyd verzichten

Darmstadt - Der Tabellenletzte SV Darmstadt 98 muss auch beim Heimspiel gegen Schalke 04 auf seinen Defensivspezialisten Peter Niemeyer (Achillessehnen-Probleme) sowie Stürmer Terrence Boyd (Sprunggelenks-Beschwerden) verzichten.

Dagegen soll Mario Vrancic am Ostersonntag (17.30 Uhr/Sky) nach seiner Wadenverletzung wieder einsatzfähig sein. "Er hat die letzten beiden Tage trainiert", sagte Trainer Torsten Frings am Freitag. Der Abstieg der "Lilien" könnte bereits nach diesem Heimspiel feststehen. Dafür müssten die beiden Konkurrenten FSV Mainz 05 und FC Augsburg ihre Spiele bereits am Samstag gewinnen und Darmstadt selbst gegen Schalke verlieren. (dpa)