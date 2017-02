Sulu-Vertreter und Ex-Torjäger im Fokus

Kopf an Kopf: Schon beim 1:1 im Hinspiel trafen Sandro Wagner (links) von der TSG Hoffenheim und Darmstadts Alexander Milosevic mehrfach aufeinander. Auch am Samstag könnte es auf dieses Duell ankommen. - Foto: Hübner

Darmstadt - Wenn der SV Darmstadt 98 am Samstag (15. 30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim den Rückstand auf Relegationsplatz 16 weiter verkürzen will, dann steht ein Duell im Fokus: Alexander Milosevic gegen Sandro Wagner.

„Lilien“-Verteidiger Milosevic, der aller Voraussicht den gelbgesperrten Kapitän Aytac Sulu in der Innenverteidigung vertritt, wird es meist mit dem kantigen Hoffenheimer Angreifer Wagner zu tun bekommen. Ist der bullige Torjäger wegen seines eigenwilligen Auftretens für gegnerische Mannschaften und Fans oftmals nur eine pure Provokation, kann er sich diesmal aber auf die Anhänger seines Ex-Klubs aus Darmstadt freuen: „Das ist schließlich der einzige Gegner, dessen Fans mich mögen“, meinte der 29-Jährige augenzwinkernd. Bei den „Lilien“ haben sie es Wagner noch nicht einmal übel genommen, dass er im vorigen Sommer für eine Ablöse von rund 2,9 Millionen Euro in den Kraichgau wechselte. Die meisten Darmstädter Anhänger haben ein feines Gespür und wissen: Den Klassenerhalt in der vergangenen Saison haben sie nicht zuletzt Wagner zu verdanken, der damals 14 Treffer schoss – mehr als ein Drittel aller Tore der Südhessen. Nach einer Rotsperre von zwei Spielen kehrt Wagner wieder zurück in die Startelf des Tabellenfünften und wird es mit Peter Niemeyer und Milosevic zu tun bekommen.

Der 25-Jährige, den die „Lilien“ bis Sommer von Besiktas Istanbul ausgeliehen haben, brachte es in dieser Runde auf 16 Erstliga-Einsätze bei den 98ern. Gesetzt war er stets unter Trainer Norbert Meier und auch in den ersten beiden Spielen unter Torsten Frings. Nur Ramon Berndroth ließ ihn zwischenzeitlich auf der Bank – beim 0:1 gegen Freiburg führte das zum heftigen Murren von Milosevic.

Der lieferte zwar ein paar solide Spiele ab, überzeugen konnte Milosevic alles in allem aber nicht. Im Gegenteil: Im Laufe der Saison häuften sich die entscheidenden Fehler des Abwehrmanns, der zudem zu leichtfertig Fouls begeht – etwa vor dem 0:1 gegen Köln und beim Elfmeter zum 0:1 gegen Frankfurt. Nun wartet die nächste Bewährungsprobe: der in Darmstadt gemochte Sandro Wagner.

Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Rudy, Zuber - Demirbay, Amiri - Wagner, Kramaric

Darmstadt: Esser - Fedetski, Niemeyer, Milosevic, Holland - Altintop, Gondorf - Sam, Rosenthal, Heller - Boyd

Schiedsrichter: Brych (München) J sid/jd