Boyd will in Leipzig sein Können zeigen

Darmstadt/Leipzig - Mehr Pech kann man kaum haben: Zweieinhalb Jahre stand der US-Stürmer Boyd bei RB Leipzig unter Vertrag, am Ende verbuchte er nur sieben Punktspiele und zwei Tore. Nun kehrt der 26-Jährige mit Darmstadt in die Red Bull Arena zurück. Von Frank Kastner

Es wird wohl sein größter Auftritt in Leipzig werden: US-Stürmer Terrence Boyd will nach dem Ende seiner Leidenszeit endlich zeigen, warum er 2014 von den Sachsen für zwei Millionen Euro verpflichtet wurde. Nach zwei Kreuzbandrissen im selben Knie mit anschließenden Komplikationen wagte der 26-jährige Deutsch-Amerikaner in der Winterpause bei Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 einen Neuanfang. Im Trikot der "Lilien" will der bullige Stürmer an diesem Samstag (15.30 live auf Sky) sein Können in der Red Bull Arena demonstrieren.

Seine Form stimmt jedenfalls. In der Länderspielpause traf Boyd im Test beim Verbandsligisten VfB Ginsheim (7:1) gleich dreimal. Darmstadts Trainer Torsten Frings wisse, was er könne und was nicht. "Ich bin kein Dribbler, der fünf Mann stehen lässt. Ich haue mich rein in die Zweikämpfe. Vorne und hinten. Abstiegskampf ist vor allem Zweikampf und Hingabe", sagte Boyd. Auch RB-Coach Ralph Hasenhüttl kennt die Qualitäten seines ehemaligen Schützlings und ist gewarnt.

"Wieder einmal kommt ein Spieler, der bei uns gespielt hat. Wir haben in dieser Saison ja nicht so gute Erfahrungen damit gemacht", sagte Hasenhüttl, der damit das Führungstor des Ex-Bullen Kyriakos Papadopoulos beim 3:0 des Hamburger SV in Leipzig meinte. "Wir kennen seine Stärken, aber es ist nicht allein Terrence Boyd, auf den wir aufpassen müssen. Da gibt es auch noch einige andere Spieler", erklärte Hasenhüttl. Er fordert gegen Darmstadt viel Geduld ein: "Im Hinspiel haben wir 60 oder 65 Minuten gebraucht, um den Riegel zu knacken. Es kann in diesem Spiel auch so sein, also brauchen wir Spieler, die das mit tragen."

Trotz Daueraufenthalts in der RB-Reha und 66 verpassten Pflichtspielen verließ Boyd die Messestadt im Winter mit warmherzigen Worten. "Danke RB Leipzig für zweieinhalb schöne Jahre! Trotz der langen Verletzung wurde ich immer menschlich klasse behandelt, was nicht selbstverständlich ist", twitterte Boyd und betonte: "Umso mehr ärgert es mich, dass ich euch auf dem Platz nicht mehr zurückgeben durfte. Werde Leipzig niemals vergessen." Ähnlich wie Stürmerkollege Davie Selke passte der wuchtige und 1,88 Meter große Angreifer nicht so ideal ins schnelle Pressing- und Umkehrspiel der Leipziger. So kam der gebürtige Bremer Boyd ins Visier der Engländer. Die Gespräche bei Huddersfield Town mit Trainer David Wagner, der ebenfalls Deutsch-Amerikaner ist und Boyd schon bei Borussia Dortmund II (32 Spiele/ 20 Tore) trainierte, fanden jedoch keine Einigkeit.

Die Unterschrift erfolgte dann in Darmstadt, auch weil der Angreifer ablösefrei ziehen konnte. "Ich will sofort mit anpacken, das vermeintlich Unmögliche doch noch möglich zu machen", nach seinem Wechsel. Seinen ersten Erfolg mit dem Tabellenletzten feierte er beim 2:1 gegen Dortmund, als er den Führungstreffer erzielte. Über den Sieg mit US-Nationalspieler Boyd wurde auch in den Vereinigten Staaten berichtet. Danach outete sich sogar der ehemalige Präsident Barack Obama als Darmstadt-Fan und folgte den "Lilien" auf Twitter Und wie reagierte Boyd? Er lud den einst mächtigsten Mann der Welt mit einem Darmstadt-Trikot mit Obama-Namensaufdruck und einer Video-Botschaft zu einem Spiel am Böllenfalltor ein. (dpa)

