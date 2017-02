Ein Trio für die Rettung

Darmstadt - Am Böllenfalltor überschlugen sich gestern die Ereignisse: In den letzten Stunden vor dem Ende der Winter-Transferperiode hat der SV Darmstadt 98 gleich fünf Spielerwechsel perfekt gemacht. Drei Profis wurden verpflichtet, zwei abgegeben. Von Jens Dörr

Für das schwierige Unternehmen Klassenerhalt hat Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 kräftig nachgerüstet. Neu bei den Lilien sind der Däne Patrick Banggaard, der Deutsch-Kongolese Wilson Kamavuaka und - als einer der prominentesten Zugänge der Vereinsgeschichte - Hamit Altintop. „Dass so ein Spieler zu Darmstadt 98 kommt, mit solch einer Vita, Erfahrung und Ausstrahlung, ist sicher etwas Besonderes“, adelte Chef-Trainer Torsten Frings den früheren Spieler von Schalke 04, Bayern München (2007 bis 2011) und Real Madrid (2011/12). Seit 2012 spielte der 34-Jährige beim türkischen Topklub Galatasaray Istanbul. Mit den Bayern holte Altintop (176 Bundesliga- und 41 Champions-League-Spiele) zweimal das Double. Für die Türkei lief Altintop, der schon am Fastnachtssamstag mit dem SV 98 auf seinen Zwillingsbruder Halil (FC Augsburg) treffen könnte, 84-mal im Nationaldress auf.

Während sich Spielmacher Altintop lediglich bis Saisonende an die Lilien gebunden hat, wie vor kurzem auch der von Schalke ausgeliehene Sidney Sam, soll der defensive Mittelfeldspieler Kamavuaka (26) bis mindestens Juni 2018 und damit auch für ein mögliches erstes Zweitliga-Jahr bleiben. Kamavuaka durchlief die Nachwuchsteams des 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim. Für den 1. FC Nürnberg bestritt er fünf Bundesliga-Spiele. Der 1,88 Meter große Nationalspieler des Kongo spielte zuletzt für den griechischen Erstligisten Panetolikos Agrinio.

Von anderen Vereinen umworben war auch Innenverteidiger Banggaard. Der 22-Jährige gilt als eines der größten dänischen Abwehrtalente. Der SV 98 stattete den 1,96-Meter-Hünen mit einem Vertrag bis 2020 aus. „Patrick ist ein äußerst talentierter Spieler, den wir auch perspektivisch unbedingt für uns gewinnen wollten. Für sein Alter hat er schon viele Erfahrungen sammeln können“, meinte Frings. Banggaard lief zuletzt für den dänischen Spitzenverein FC Midtjylland auf, wurde mit ihm 2015 Meister. In dieser Saison absolvierte er in Dänemarks Oberhaus 20 von 21 möglichen Spielen.

Bereits zuvor hatten die Lilien Sidney Sam (ausgeliehen von Schalke), Terrence Boyd (Leipzig) und Markus Steinhöfer (vereinslos) geholt.

Verabschiedet haben sich gestern Victor Obinna und Florian Jungwirth. Mit dem freigestellten Obinna wurde der Vertrag aufgelöst. Florian Jungwirth darf sofort in die USA zu den San José Earthquakes wechseln. Nach seiner Vertragsauflösung in Darmstadt hat sich Änis Ben-Hatira dem türkischen Erstliga-Letzen Gaziantepspor angeschlossen.

Der ein oder andere Zugang der Lilien könnte schon am Sonntag (17.30 Uhr) im Hessen-Derby in Frankfurt in der Startelf stehen. Ungewöhnlich: Das Abschlusstraining am Samstag (15.30 Uhr, Stadion) findet öffentlich statt. Die Begründung von Frings: „Ich fand die Reaktion der Fans am Samstag überragend. Man hat gemerkt, wie gut das der Mannschaft tat, die nach der Klatsche am Boden lag. Mit der Aktion am Samstag wollen wir unsere Fans noch mehr mit ins Boot holen und uns gemeinsam heiß für das Derby machen.“