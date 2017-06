Jan Rosenthal bleibt bei den Lilien

Darmstadt -Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Jan Rosenthal bis Juni 2019 verlängert. Der 31-jährige Offensivspieler einigte sich mit dem Fußball-Zweitligisten auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit, teilte der Club mit.

"Wir sind sehr glücklich, dass Jan Rosenthal den Weg in die Zweite Liga mit uns geht. Rosi ist ein erfahrener Profi, der uns in der kommenden Saison mit seiner Routine und Kreativität weiterhelfen wird und besonders unsere jungen Spieler führen soll.", sagte Trainer Torsten Frings. Rosenthal spielt seit Februar 2015 für Darmstadt und bestritt bisher 53 Pflichtspiele für die Südhessen. "Ich fühle mich wohl in Darmstadt und spiele hier in einer Truppe, die sich gut versteht und fest zusammengewachsen ist. Ich freue mich darauf, mit einer jungen und hungrigen Mannschaft die Zweitliga-Saison zu bestreiten.“

Zuvor hatte Rosenthal für Hannover 96, den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt in insgesamt 158 Bundesliga-Partien sowie 15 Spiele im DFB-Pokal gespielt. (dpa/jo)