Zu weit hinten drin, zu unsicher am Ball

darmstadt - An das letzte Tor des SV Darmstadt 98 kann man sich gut erinnern: Vor zwei Wochen verkürzte Sidney Sam beim 1:6 der Lilien gegen den 1. FC Köln per Elfmeter zum 1:3. Aus dem Spiel heraus ist es jedoch zehn Wochen her, dass das Bundesliga-Schlusslicht traf: Am 27.

November erzielte Marcel Heller nach einem Konter das 1:0 beim 1:3 auf Schalke. Seltener aufs Tor schießt in Liga eins keiner, zwölf Tore sind mit Abstand der schlechteste Wert. Doch woran krankt das Offensivspiel des SVD?.

„Die anderen Mannschaften sind individuell alle besser besetzt“, sagt Trainer Torsten Frings. Was er nicht sagt: Im Sturm fehlt die Klasse, zumal die Angreifer auf sich alleine gestellt sind. Doch gibt es einmal die Gelegenheit, sich etwa im Eins-gegen-eins-Duell zu behaupten, ziehen sowohl Zugang Terrence Boyd als auch Antonio-Mirko Colak und Sven Schipplock meist den Kürzeren. Dominik Stroh-Engel erhielt fast keine Chance, sich zu zeigen, Felix Platte spielte noch keine Minute. Rekordtransfer Roman Bezjak saß zuletzt nicht mal mehr auf der Bank.

Im zentralen Mittelfeld sind Jan Rosenthal und Mario Vrancic derzeit kaum erstligatauglich. Peter Niemeyer ist eher ein Mann fürs Grobe, zeigt eine enorme Streuung im Passspiel. Jerôme Gondorf war in der vergangenen Saison in Ansätzen ballsicherer Gestalter, brachte zuletzt aber kaum einen entscheidenden Ball zum Mitspieler.

Mit Spielern wie Sam, Marcel Heller und Sandro Sirigu haben die Darmstädter auf den Außenbahnen einiges Potenzial. Doch passt es auch taktisch nicht, wie Frings mit Blick auf die zweite Hälfte in Frankfurt veranschaulicht: „Da haben sich unsere äußeren Mittelfeldspieler ab der 60. Minute zu weit zurückfallen lassen und auf Höhe der Sechser gespielt.“ Durch das tiefe Verteidigen kommen die „Lilien“ kaum mehr ins Umschaltspiel.

Ein Teil von Frings Lösungsansatz könnte am heutigen Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund Hamit Altintop heißen: „Wenn er fit ist, hilft er uns“, sagt Frings. Führungsspieler müssten dafür sorgen, dass die eigenen Reihen nach vorn schieben, um nicht zu tief eingekesselt zu werden. Dann sind Gegentore für die „Lilien“ fast immer eine Frage der Zeit. - jd

Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt: Esser - Sirigu, Milosevic, Sulu, Holland - Niemeyer, Hamit Altintop - Gondorf - Sam, Heller - Boyd

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembelé, Kagawa, Guerreiro, Reus - Aubameyang

Schiedsrichter: Stark (Ergolding)