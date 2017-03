Werder-Liebe ist abgekühlt

Darmstadt - Erstmals gastiert die Werder-Ikone Torsten Frings als Cheftrainer von Darmstadt 98 in Bremen. Das Kellerduell ist für ihn nicht nur sportlich, sondern auch emotional brisant - er wurde bei den Hanseaten erst im Herbst freigestellt.

Die Reise in die Vergangenheit wird für Torsten Frings zum Trip der Emotionen. Doch über allen zwiespältigen Gefühlen für seinen Herzens-Klub steht für den 40-Jährigen die neue Liaison mit den Lilien. „Natürlich ist es nicht schön, meiner alten Liebe wehzutun. Aber wir müssen punkten, um die Klasse halten zu können“, sagte der Trainer des Tabellenletzten Darmstadt 98 vor der Partie bei seinem Ex-Klub Werder Bremen am Samstag.

„Natürlich ist es eine besondere Partie, auf die ich mich freue. Aber es ist nicht das Spiel Werder gegen Torsten Frings“, meinte er und versprach seiner „Verflossenen“: „Nach dem Spiel werde ich Werder auch wieder die Daumen drücken. Am schönsten wäre es, wenn beide Klubs in der Liga drin bleiben.“

Frings weiß um das mediale Interesse an seiner Rückkehr an die Weser – knapp sechs Monate nach seiner Entlassung als Assistenzcoach des viermaligen Deutschen Meisters. Die Liebe zu „seinem“ Klub jedenfalls, bei dem er elf Jahre lang spielte, ist noch da – aber sie ist abgekühlt. „Ich habe 20 Jahre in Bremen gelebt und dort noch viele Freunde“, berichtete Frings und fügte vielsagend an: „Im Verein allerdings weniger.“

Die Trennung Mitte September 2016 hat Spuren hinterlassen. Damals war Frings mit Chefcoach Viktor Skripnik freigestellt worden. Zwar hatte man ihm einen Job in einem anderen Bereich angeboten. „Aber ich habe gesagt, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe, weil ich Viktor gegenüber immer loyal war“, betonte der 79-malige Nationalspieler Frings.

Die Bremer Anhänger indes werden die Rückkehr der Klub-Ikone am Samstag wohl feiern. „Torsten hat sehr viel für Werder geleistet. Dafür haben die Fans ein gutes Gespür“, äußerte Manager Frank Baumann, mit dem Frings selbst noch spielte.

Bei den Lilien ist Frings der große Hoffnungsträger. Der frühere defensive Mittelfeldspieler passt mit seiner Geradlinigkeit, Bodenständigkeit und Arbeitsmoral nach Darmstadt. Und Frings spricht die Sprache der Spieler. „Seitdem das Team um Frings das Ruder übernommen hat, gab es eine wahnsinnige Entwicklung. Auch, weil wir eine passende Spielphilosophie an die Hand bekommen haben“, lobte Peter Niemeyer. Der 98-Routinier meint sogar, dass der Klassenerhalt sicher geschafft worden wäre, „wenn wir dieses Gesamtpaket Trainer und Spieler am Anfang der Saison gehabt hätten.“ - sid