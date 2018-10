Zweitligist Darmstadt mit Teilerfolg: 1:1 bei Jahn Regensburg

Zuletzt vier Niederlagen hintereinander

Fabian Holland von Darmstadt (links) Jann George von Regensburg und Marvin Mehlem von Darmstadt kämpfen um den Ball.

Regensburg - Der SV Darmstadt 98 hat nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander einen Teilerfolg gelandet. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem am Ende glücklichen 1:1 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg.