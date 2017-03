Kommentar zum Zittersieg der Eintracht im Pokalviertelfinale

Die Frankfurter Eintracht hat ihre Chancen auf eine Teilnahme an europäischen Vereinswettbewerben erhöht. Dass das 1:0 im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld alles andere als eine Glanzleistung war, ist klar. Von Jörg Moll

Doch das Resultat stimmt: Frankfurt steht erstmals seit zehn Jahren wieder in der Vorschlussrunde dieses Wettbewerbs. Zwei Siege fehlen dem Team von Trainer Niko Kovac noch, um garantiert international dabei zu sein. Mit ein wenig Losglück ist zumindest das Finale drin. Das wäre der größte Erfolg seit 2006. Damals verlor die Eintracht in Berlin zwar 0:1 gegen Bayern München, war als Verlierer aber im UEFA-Cup dabei.

Die Regeländerung zugunsten eines Startplatzes für die Bundesliga macht diese Hoffnung zwar zunichte. Doch weil bei einem Sieg von Champions-League-Teilnehmern wie Bayern München oder Borussia Dortmund Platz sieben in der Bundesliga für die Europa League reicht, steht die auf Rang fünf notierte Eintracht in jedem Fall vor einer sportlich wie wirtschaftlich erfolgreichen Saison. Das alleine muss Ansporn sein für Höchstleistungen in diesem Frühjahr. Auftrieb für die Bundesliga, in der es zuletzt drei Niederlagen ohne eigenes Tor gab, sollte der Halbfinaleinzug geben. Auch wenn es ein glückliches 1:0 gegen einen Zweitligisten war.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa