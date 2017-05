Berliner Hooligans drohen der Eintracht mit Revanche

Berlin - Als die Spieler Frankfurter Eintracht am Donnerstagabend Berliner Boden betraten, waren sie nicht alleine. An ihre Seite traten noch im Terminal des Flughafens mehrere schwerbewaffnete Polizisten, um die Spieler sicher zum Bus und ihr Hotel zu geleiten. Von Daniel Schmitt

Das Bild von Beamten in voller Montur ist in der Hauptstadt kein seltenes. Ob an Sehenswürdigkeiten, am Olympiastadion oder an den großen Bahnhöfen – die Polizei zeigt Präsenz. Zum einen ist da die allgemeine Terrorbedrohung dieser Tage, zum anderen treffen mehrere Fangruppen mit Konfliktpotenzial aufeinander. Neben den BVB- und den Eintracht-Anhängern, die nicht gerade als freundschaftlich verbunden gelten, spielt noch eine dritte Gruppe eine Rolle. Die der Berliner Hertha.

„Wir haben auch auf dem Schirm, dass es womöglich eine Revanche geben könnte“, sagte der Berliner Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Revanche? Wofür? Im Februar hatten vor dem Anpfiff der Bundesligapartie zwischen der Hertha und der Eintracht etwa 170 Hooligans aus Hessen eine Berliner Fankneipe gestürmt. Die Polizei nahm damals 96 Randalierer fest, 70 kamen aus Frankfurt. Die Hertha-Hooligans sollen sich nun bei Gleichgesinnten aus der Fanszene der Berliner Fußballvereine BFC Dynamo sowie vom FC Union um Unterstützung bemüht haben. Auch bis zu den Frankfurter Fanbeauftragen sind diese Informationen durchgesickert, sie stehen in engem Kontakt mit szenekundigen Beamten.

„Es wird mehr Kontrollen als üblich geben“, berichtet Polizeisprecher Neuendorf über erhöhte Sicherheitsauflagen vor allem beim Einlass ins Stadion und auf den Fanfesten der beiden Klubs in der Innenstadt. Am Wochenende sind in Berlin mehr als 2000 Polizisten im Einsatz.

