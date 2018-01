Bobic: "Auf dem Acker kann man nicht gut Fußball spielen"

Frankfurt - Diese Attacke kam einigermaßen überraschend. Für die Beobachter und für die Betroffenen. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic sah einen Grund für das letztlich enttäuschende 1:1 gegen Freiburg im Rasen der Arena.

"Das ist ein Scheißplatz", fand er drastische Worte, "wenn du gut Fußball spielen willst, dann kannst du das nicht auf diesem Acker." Schon die ganze Woche über habe er von seinem Büro aus die "Löcher" gesehen und "wie schmierig er ist." Bobic hat sich geärgert, "weil ja wochenlang keiner drauf war." Die Spieler und der Trainer der Eintracht haben den Rasen-Zustand als nicht so dramatisch empfunden. "Na ja, auf dem Rasen haben ja beide Mannschaften gespielt", sagte Marius Wolf, "und in der ersten Halbzeit haben wir auch auf diesem Rasen gespielt."

Für Trainer Kovac war das Grün kein wirkliches Thema. "Für mich war der Platz in Ordnung", sagte er. Der Verantwortliche für den Rasen war über den Zeitpunkt der Kritik erstaunt. Denn das Problem sei erkannt und der Eintracht längst Besserung signalisiert worden. "Die Eintracht weiß, dass wir in der nächsten Woche einen neuen Rasen verlegen werden, das haben wir ihr geschrieben", sagte Stadionchef Patrick Meyer. Er habe die Kritik geahnt und deshalb reagiert. Die häufigen Regenfälle der letzten Wochen hätten an der Qualität des Untergrunds genagt. Erschwerend kommt hinzu, dass das sündhafte teure Dach der Arena (20 Millionen Euro) ausgerechnet im Winter nicht geschlossen werden darf.

"Und das Trainer Kovac häufiger als seine Vorgänger auch mal in der Arena trainiert", wie Meyer sagt. Vor dem Anpfiff sei der Platz in ordentlichem Zustand gewesen, "das Spiel hat ihn dann ruiniert". Rund 100.000 Euro kostet der neue Rasen, der bei einer Firma vom Niederrhein ausgesucht worden ist, ab Mittwoch verlegt wird und zum Spiel gegen Mönchengladbach am 26.Januar besser Bedingungen bieten wird. (ps)

