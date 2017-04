Dortmund gegen Frankfurt: Die bisherigen Pokalspiele

Frankfurt - Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt bestreiten Ende Mai das Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten, allerdings das erste in einem Finale.

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich im DFB-Pokal bereits vier Mal auf dem Platz gegenübergestanden. Am 27. Mai folgt jetzt das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Rivalen aus der Bundesliga. Dieses Mal ist es allerdings etwas Besonderes: Noch nie haben sich Frankfurt und Dortmund im Finale des DFB-Pokals miteinander gemessen.

Die bisherige Bilanz der Aufeinandertreffen ist ausgeglichen. Die Eintracht gewann die ersten beiden Duelle, Dortmund ging zuletzt zwei Mal siegreich aus den Partien hervor.

Die bisherigen Pokalduelle der beiden Finalisten

In der Saison 1968/69 trafen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gleich in der ersten Runde aufeinander. In dem Spiel fielen viele Tore - das Ergebnis: ein 6:2-Sieg für die Hessen. Genau zehn Jahre später, in der Saison 1978/79, dann das nächste Duell im DFB-Pokal. Nach einer 1:3-Niederlage war für die Borussia dieses Mal im Achtelfinale Schluss.

2007/08 dann die Wende: In der zweiten Runde trafen Dortmund und Frankfurt nach fast 30 Jahren erstmals wieder aufeinander. Mit einem 2:1-Sieg zogen die Westfalen ins Achtelfinale und später sogar ins Finale ein - die Frankfurter fuhren nach Hause. Zuletzt standen sich die beiden Bundesligisten in der Saison 2013/14 im DFB-Pokal gegenüber. Im Viertelfinale dann aber das Aus für die Eintracht: Dortmund gewann mit 1:0 knapp gegen die Hessen und stand später auch im Finale. (jo/dpa)

