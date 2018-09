Eintracht gegen Hannover im Liveticker: SGE startet offensiv - Russ statt Abraham

Die Eintracht empfängt am sechsten Bundesliga-Spieltag Hannover 96. Alle Infos zu dem frühen Kellerduell in unserem Liveticker!

Die Eintracht empfängt am sechsten Bundesliga-Spieltag Hannover 96. Alle Infos zu dem frühen Kellerduell in unserem Liveticker!

Eintracht Frankfurt - Hannover 96 (0:0)

Eintracht Frankfurt Trapp - Russ, Hasebe, Ndicka - da Costa, Torro, de Guzman, Kostic - Allan - Haller, Rebic Hannover 96 Esser - Sorg, Anton , Felipe, Albornoz - Schwegler, Walace - Bebou, Fossum, Korb - Füllkrug Tore bislang Fehlanzeige Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen)

+++ Liveticker Eintracht - H96 aktualisieren +++

16. Nächster Freistoß Eintracht. Wieder kurz ausgeführt, diesmal nach rechts zu Rebic. Der zieht aus rund 25 Metern ab. Sieht dufte aus, aber der Ball fliegt über den Kasten von 96-Keeper Esser.

15. Hannoi bei Ballbesitz Eintracht mit acht Feldspielern im letzten Viertel. Die SGE kombiniert hinten herum und sucht die Lücke.

14. Füllkrug humpelt vom Platz. Möglich, dass er beim Fallen umgeknickt ist. Ein Foul von Russ war definitiv nicht zu erkennen!

13. Dafür liegt Füllkrug in unserem Strafraum. Liegt jetzt am Boden und wird am rechten Knöchel behandelt.

11. Hmhmhm, eben die Wiederholung gesehen: Ein Gast war auf jeden Fall mit der Hand am Ball. Die war aber am Körper, von Absicht kann auch keine Rede sein. Kein Strafstoß, korrekte Entscheidung.

10. Freistoß auf der Gegenseite. De Guzman schaufelt die Kugel von halblinks rein. Dann geht ein Aufschrei durch den Wald - war da ein Hannoveraner mit der Hand am Ball?! Die Proteste unserer Jungs halten sich aber in Grenzen, sodass wohl alles mit rechten Dingen abgelaufen ist.

Eintracht Frankfurt - Hannover 96: Gäste spekulieren auf Konter

9. Aus dem anschließenden Freistoß kann Hannover kein Kapital schlagen, weil der angespielte Schwegler den Ball mit der Hand mitnimmt.

8. Laufduell kurz hinter der Mittellinie: Ndicka kann Bebou nur mit einem Foul stoppen. Der Referee belässt es bei mahnenden Worten. Glück gehabt.

7. Schöne Flanke von Kostic, Kopfballduell im 96-Strafraum. Doch der Schiri pfeift ab, Haller hatte seinen Gegenspieler zu Boden gedrückt. Kann man so geben.

6. Hannovers Taktik scheint klar: Die Gäste spekulieren auf Konter, stehen ziemlich tief.

5. Bei Hannover übrigens Pirmin Schwegler auf dem Platz. Den kennen wir ja auch noch ganz gut. Hat 101 Spiele für die Adler gemacht. Waren auch nicht alle sonderlich begeistert damals, als er gegangen ist.

3. Kurz ausgeführt zu Kostic, der will reinflanken, sein Ball wird aber abgefangen. Keine besonders gute Variante.

3. Zwei-Mann-Mauer Hannover. De Guzman und Allan stehen bereit.

2. Erstes Foul an einem Frankfurter. Etwa 35 Meter vom Tor entfernt. Wo ist Bachirou Salou, wenn man ihn mal braucht ;)

1. Wir hatten die letzten Spiele ja schon ein großes Problem der Eintracht ausgemacht: Gegnerische Standards. Da haben die Adler diese Saison bereits Tore kassiert. Wollen wir hoffen, dass Russ mit seiner Routine heute bisschen Ruhe reinbringt.

1. Anpfiff!

---

15.28 Unsere Reservebank sieht übrigens so aus: Rönnow, Falette, Willems, Fernandes, Gacinovic, Müller und Jovic.

15.27 Russ führt die Adler übrigens als Kapitän aufs Feld. Der Grund: David Abraham muss verletzt passen, sitzt nicht mal auf der Bank. Wir wünschen gute Besserung!

15.26 Es ist übrigens das 300. Bundesligaspiel von Marco Russ heute - Glückwunsch!

15.25 Die Eintracht mit einem offensiven 3-5-2, vorne Haller und Rebic bilden den Angriff. Gefällt uns!

15.24 Während "Im Herzen von Europa" ertönt geben wir in der Redaktion Tipps ab. Tendenz: Kein Spiel für Genießer, aber ungefährdeter 3:1-Sieg der Eintracht!

15.22 Inzwischen sind die offiziellen Aufstellungen beider Teams eingetrudelt. Auf dem Rasen für die Eintracht dabei: Marco Russ. extratipp.com-Leser wussten das übrigens schon gestern ;) Eintracht empfängt Hannover 96 heute zum Kellerduell: Wird Marco Russ die Abwehr stabilisieren?

15.19 Gude Adlers! Es ist Liveticker-Zeit! In wenigen Minuten beginnt die Partie Eintracht gegen Hannover 96. Wir erinnern uns zehn Jahre zurück - da schlug Hannover noch ganz gewaltiger Hass in Frankfurt entgegen. Stichwort Materialklau.

---

Frankfurt - Gude Eintracht-Fans! Wir begrüßen Euch bei unserem Liveticker zum Spiel der Adler gegen Hannover 96. Unschöne Randerscheinung: Wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison ein Kellerduell. Hannover ist mit zwei Punkten Tabellenletzter, die Eintracht krebst mit nur zwei Zählern mehr auf dem Relegationsplatz rum. Wird also höchste Eisenbahn, dass unsere Magier heute dreifach punkten!

Wir tickern das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 heute wieder live für Euch. Los geht es eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.15 Uhr. ALLES FÜR FRANKFURT!!!

Matthias Hoffmann