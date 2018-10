Eintracht bei Hoffenheim im Liveticker: Ndicka und Rebic von Beginn?

Startet Eintracht-Innenverteidiger Evan Ndicka gegen die TSG Hoffenheim wieder von Beginn an?

Nach dem fantastischen 4:1-Sieg über Lazio Rom spielt die Eintracht heute in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Alle Infos in unserem Liveticker!

Frankfurt - Gude Adler! Die meisten Eintracht-Fans sind noch ganz happy vom Europa-League-Spiel am Donnerstag. Da fertigte die Eintracht Lazio Rom 4:1 ab und lieferte die wahrscheinlich stärkste Saisonleistung ab. Aber heute heißt es wieder Bundesliga-Business. Die Diva muss beim Plastikclub TSG Hoffenheim ran - keine leichte Aufgabe.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Ndicka und Rebic von Beginn?

Die Nagelsmann-Elf ist auch noch nicht ganz in der Spur, hat - wie auch die Eintracht - sieben Punkte geholt und teilt sich mit den Hessen Tabellenplatz elf. Gut für die SGE: Die Mannschaft von Adi Hütter hat Aufwind, gewann die letzten beiden Partien jeweils 4:1. "Das sollte uns Auftrieb geben", so der 48-Jährige vor dem Spiel. Gut möglich, dass der Trainer heute Ndicka und Rebic gegen Hoffenheim von Beginn an bringt.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Liveticker bei extratipp.com

Das Spiel TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt gibt es bei extratipp.com im Liveticker. Los geht es eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.15 Uhr. Hier verraten wir Ihnen, wie Sie die Partie heute live im TV und im Livestream sehen können.

Matthias Hoffmann