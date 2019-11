Aufreger in der Bundesliga: Frankfurter Spieler knöpft sich Streich vor - Jagdszenen und Doppel-Rot

Hitzige Schlussphase in Freiburg. SC-Trainer Christian Streich wurde von David Abraham zu Boden gecheckt.

In der Schlussphase der Bundesligapartie Freiburg gegen Frankfurt ist es zu wilden Szenen gekommen.

Hitzige Schlussphase am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt.

Frankfurts Kapitän David Abraham sorgt mit einer völlig unnötigen Aktion für Aufregung.

Es folgen tumultartige Szenen inklusive Doppel-Rot.

Freiburg - Es läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit, SGE-Verteidiger David Abraham läuft in Richtung Freiburger Bank, um den ins Aus getrudelte Ball zu holen. Abraham eilt auf Heimtrainer Christian Streich, der dem SGE-Kapitän offensichtlich irgendetwas zuruft, zu und rempelt ihn per Bodycheck zu Boden.

Daraufhin springt die Freiburger Bank unmittelbar auf und knöpft sich den Übeltäter vor. Freiburgs Vincenzo Grifo griff Abraham dabei ins Gesicht und wurde von Schiedsrichter Brych mit Rot vom Platz gestellt. Auch Abraham sah für seine Attacke die rote Karte. Bereits in der ersten Halbzeit wurde Frankfurts Gelson Fernandes mit gelb-rot vom Platz gestellt. Am Ende gewinnt der SC Freiburg die Partie mit 1:0.

Fußball-Experte Didi Hamann verurteile bei Sky die Aktion des Argentiniers: „Der Trainer ist heiligt, ist geschützt, Persönliche Attacken gegen den Trainer darf es im Fußball nicht geben. Ich gehe davon aus, dass David Abraham eine sehr lange Sperre bekommen wird.“

Frankfurts Manager Fredi Bobic sagte nach der Partie über die Aktion: „Das überschattet vieles, das darf er nicht machen, das ist klar. Er hat sich provoziert gefühlt, weil der Ball an ihm (Streich, Anm. d. Red.) vorbeigegangen ist.“ Was Streich zu Abraham gesagt hat? „Das hat Sie nicht zu interessieren. Das bleibt jetzt in der Kabine.“

as