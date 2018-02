David Abraham: „Wir denken nicht an Europa“

Eintracht-Kapitän im Gespräch

+ © Hübner Eintracht-Kapitän Abraham ist zurück im Training - hier mit Mannschaftskollege Omar Mascarell (rechts) zu sehen. © Hübner

Frankfurt - Am 12. Dezember letzten Jahres hatte sich David Abraham beim Auswärtsspiel in Hamburg eine Wadenverletzung zugezogen, die als "Hämatom", also als Bluterguss, diagnostiziert wurde. Erst seit dieser Woche steht der 31 Jahre alte Abwehrchef der Frankfurter Eintracht wieder uneingeschränkt im Training und plant sein Comeback beim Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Aufgezeichnet von Peppi Schmitt