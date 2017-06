DFB-Pokal: Eintracht spielt gegen TuS Erndtebrück

Frankfurt - Der diesjährige Finalist Eintracht Frankfurt hat im DFB-Pokal 2017/18 ein leichtes Auftaktlos erhalten. Die Hessen müssen in der 1. Runde beim West-Regionalligisten TuS Erndtebrück antreten.

Dies ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. "Wir gehen als Favorit in die Partie und möchten unbedingt eine Runde weiterkommen. Allerdings wissen wir auch, dass das gegen einen unterklassigen Gegner kein Selbstläufer wird", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. (dpa)

