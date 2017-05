News-Ticker: Kovac auf den Spuren von Jupp Heynckes

Berlin - Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Fußball-Deutschland fiebert dem Finale im DFB-Pokal entgegen. Wir berichten live aus Berlin, sammeln für Sie alle Infos zum Spiel und fangen die Stimmung der SGE- und BVB-Fans in der Hauptstadt ein. Von Daniel Schmitt

Hertha Hooligans haben den Eintracht-Anhänger wegen deren Attacke Anfang Februar auf eine Berliner Kneipe übrigens mit einer Revanche gedroht.

Beim Abschusstraining darf die Presse übrigens nicht zuschauen. Lediglich die letzten zehn Minuten sind zur Beobachtung freigegeben.

Als erst fünfter Fußballer könnte Niko Kovac den DFB-Pokal als Spieler und Trainer gewinnen. Der Frankfurter Coach triumphierte 2003 noch als Spieler auf dem Rasen mit dem FC Bayern München gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:1). Vorher gelang das Kunststück des "Doppelsieges" nur Jupp Heynckes, Thomas Schaaf, Aki Schmidt und Ludwig Janda.

Frank-Walter Steinmeier dürfte nach dem Endspiel einer der gefragtesten Männer im Stadion sein. Der Bundespräsidenten nimmt gemeinsam mit DFB-Präsident Reinhard Grindel die Siegerehrung vor und überreicht den Pokal an den Gewinner.

Das Pokalfinale wird laut des Deutschen Fußball-Bundes in 186 Länder übertragen. Auch bei der offiziellen Pressekonferenz waren Berichterstatter aus der ganzen Welt anwesend - eine Brasilianerin stellte zum Beispiel Fragen zu BVB-Star Marco Reus, der in ihrer Heimat ein Popstar sei. Ein polnischer Reporter fragte nach dem Befinden von Dortmund-Verteidiger Lukasz Piszczek und ein israelischer nach dem von Frankfurts Taleb Tawatha.

Der Einsatz von Dortmunds Marcel Schmelzer wird sich übrigens erst nach dem Abschlusstraining heute Abend entscheiden. Gestern konnte er nach Oberschenkelproblemen zwar joggen, heute Abend folgt der Praxistest im Training. Bei der Eintracht gibt es keine kurzfristigen Ausfälle.

Die Pressekonferenz ist vorbei, 32 Minuten hat sie gedauert. Die wichtigsten Aussagen zusammengefasst:

Alex Meier (Eintracht-Kapitän): "Ich habe noch keinen Titel, deshalb hat das Finale eine Riesenbedeutung. Das ist das größte Spiel meiner Karriere. Ob ich 90, 60 oder zwei Minuten spiele, ist mir eigentlich egal. Wir wollen als Mannschaft den Pokal."

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): "Es ist einzigartig, dass wir es wieder nach Berlin geschafft haben."

Thomas Tuchel (BVB-Trainer): "Niko Kovac strahlt Selbstvertrauen aus und überträgt das auf seine Mannschaft. Ich bin mir sehr sicher, dass es ein schweres Spiel wird."

Die Pressekonferenz können Sie ab 14 Uhr in einem gesonderten Liveticker verfolgen.

Übrigens: Während die Eintracht gestern nach Berlin geflogen ist, machte sich der BVB erst heute Vormittag auf den Weg. Gegen 12 Uhr trafen die Westfalen in der Hauptstadt ein.

Rund um das Stadion sind die Vorbereitungen für das Endspiel voll im Gange. VIP-Zelte werden aufgebaut, letzter Feinschliff am Rasen wird getätigt.

+ Die Pressetribüne. © dani Die Akkreditierungen geholt, nun heißt es warten. In einer knappen Stunde stehen die Dortmunder Thomas Tuchel und Marcel Schmelzer sowie die Frankfurter Niko Kovac und Alex Meier Rede und Antwort. Dann dürfte es auch bekannt werden, ob der angeschlagene Dortmunder Kapitän Schmelzer zum Einsatz kommen kann.

Morgen ab 12 Uhr veranstalten Eintracht und DFB gemeinsam auf dem Alexanderplatz ein Fanfest. Für Anhänger, denen dieser kommerzielle Trubel zu viel erscheint, organisieren sich Eintracht-Fans in WhatsApp-Gruppen zu einer Alternativveranstaltung. Ort soll ab etwa 11 Uhr ein Platz an der U-Bahn-Stelle Fehrbelliner Platz sein.

Wenn die Eintracht spielt, dann kann der Künstler Michael Apitz Fußball-Leidenschaft und Beruf verbinden: Der 51-Jährige zeichnet die Comics für das Stadionmagazin. Sonnenklar, dass auch das Pokalfinale nun Thema einer Bildergeschichte ist, die nach und nach bis zum Finaltag veröffentlicht wird.

Ab 14 Uhr findet heute am Olympiastadion die offizielle Pressekonferenz statt. Für die Eintracht sind Trainer Niko Kovac und Kapitän Alex Meier mit dabei. Meier sowie Marco Russ sind die einzigen beiden Frankfurter Spieler, die auch beim Finale 2006 (0:1 gegen den FC Bayern) mit dabei waren.

Ein paar Infos am Rande: Lässt man die Elfmeterschießen außen vor, erzielte die Eintracht auf dem Weg ins Finale nur fünf Tore. Mit so wenigen Treffern schaffte es seit der Gründung der Bundesliga - vor 1963 wurde der Pokal teils mit weniger Runden ausgetragen - noch keine Mannschaft ins Finale. Der BVB erzielte mehr als doppelt so viele Treffer wie die Hessen (11). Zudem parierte Eintracht-Schlussmann Lukas Hradecky in dieser Pokalsaison die meisten Schüsse aller Torhüter (25).

+ In der Stadt angekommen dominiert zurzeit aber weder Schwarz-Rot noch Schwarz-Gelb. Die Trendfarbe ist heute offenbar orange. Der Grund: Etwa 100.000 Menschen, die den evangelischen Kirchentag besuchen. Ein Halstuch in orange bekamen die Besucher offenbar allesamt als Erkennungsmerkmal überreicht. Vor allem in der Nähe der Messe, wo auch der Flughafen liegt, laufen überall Besucher des Kirchentags herum.

Der Flieger war bis auf den letzten Platz besetzt. Mit dabei: Ein paar Familien, einige Anzugträger und reichlich Fans. Die meisten natürlich von der Eintracht, ein einzelner outete sich mit einem Fan-Shirt sogar als BVB-Anhänger. Ein kurzes Pfeifkonzert und anschließendes Gelächter auf beiden Seiten waren die Folge, als der Mann das Gate betrat.

Wir sind unterwegs! Mit dem ersten Flieger ging es heute Morgen von Frankfurt nach Berlin. Nach dem Start bei strahlend blauem Himmel am Frankfurter Flughafen sah es in der Hauptstadt schon ganz anders aus. Dicke Wolken am Himmel, Temperaturen um die 15 Grad - in Offenbach war's schöner.

Das Final-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund findet am Samstag, 27. Mai, ab 20 Uhr statt.

