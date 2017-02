Eintracht rotiert in die Harmlosigkeit

Berlin/Frankfurt - 0:2 in Berlin, die dritte Niederlage in Folge, seit drei Spielen keinen Treffer mehr erzielt - ja, die Frankfurter Eintracht steckt in einer ersten sportlichen Krise. „Ich bin nicht besorgt“, sagte dennoch ein sichtlich missgelaunter Sportvorstand Fredi Bobic, „solche Probleme hätten wir im letzten Juli gerne gehabt.“ Von Peppi Schmitt

Das mag ja stimmen, hilft aber in der aktuellen Situation nicht weiter. Denn es gibt Gründe, dass es bei den Frankfurtern nicht mehr läuft. Neben dem fehlenden Spielglück, das ihnen im ersten Halbjahr meist hold gewesen war, sind es auch einige hausgemachte. Und das ist ziemlich ärgerlich. Der Hinweis von Trainer Niko Kovac, die Mannschaft sei „einfach noch nicht so weit, wie viele sie sehen“, trifft zu. Aber, dass die Mannschaft schon mal weiter war, auch. Das hat in erster Linie etwas mit dem spielenden Personal zu tun. Ausfälle wie in diesen Tagen und Wochen können die Frankfurter einfach nicht ausgleichen. Dabei war es nicht etwa die Abwehr, die in Berlin versagt hatte. Die neu zusammengestellte Defensive machte ihre Sache sogar über lange Zeit ordentlich.

Michael Hector zum Beispiel zeigte sein vielleicht bestes Spiel ihn Frankfurter Trikot. Insgesamt aber ist das Spiel der Eintracht aus den Fugen geraten. Auch und gerade, weil das Team nicht mehr in der Lage ist, Torchancen herauszuspielen und die wenigen, die trotzdem zustande kommen, auch nicht verwertet. Eine der Gründe ist die mangelnde Kreativität im Mittelfeld. Marco Fabián, seit Jahresbeginn verletzt, fehlt viel mehr als alle zugeben wollen. Für ihn gibt es im Kader einen nicht annähernd gleichwertigen Spieler. Szabolcs Huszti, den man nach China hat ziehen lassen ohne für Ersatz zu sorgen, ebenfalls. Dass der 19 Jahre alter Bundesliga-Debütant Max Besuschkow, den die Eintracht im Winter von der U23 des VfB Stuttgart geholt hat, keinen von beiden auch nur ansatzweise ersetzen kann, war keine Überraschung.

Dass Besuschkow in seinem ersten Bundesligaspiel für Freistöße und Ecken zuständig war, zeigt, wie sehr aktuell auch die Hackordnung außer Kraft gesetzt ist. Mijat Gacinovic muss eine Rolle spielen, die ihm nicht liegt. Der Serbe wurde als Linksaußen geholt, jetzt soll er eine Art „Spielmacher“ mimen. Das kann nicht gutgehen. So ist das Angriffsspiel das größte Problem. Ohne Fabián sind die Stürmer von jeglicher Energiezufuhr abgeschnitten. Und so erfolgreich die Rotation des Trainers in der Vorrunde auch war, in diesen Tagen und Wochen ist sie wegen der Verunsicherung vieler Spieler kontraproduktiv. Die ständigen Wechsel im Angriff haben dazu geführt, dass nun alle Stürmer ohne Selbstvertrauen auf dem Platz stehen. Seit Wochen fehlt der Eintracht ein Angreifer, der die entscheidenden Tore macht.

Alexander Meier aber, der einzige, der wenigstens eine halbwegs zuverlässige Garantie dafür bietet, klare Chancen zu verwerten, saß auf der Bank. In Berlin blieb das auch nach dem 0:1-Rückstand so, was nicht nur auf den Rängen für Verwunderung sorgte. Anstatt Meier zu bringen, schickte Kovac Shani Tarashaj aufs Feld. Der blieb wie immer wirkungslos. Dass Meier nach dem 0:2 nicht mehre eingewechselt wurde, machte dagegen Sinn. „Das wollte ich keinem mehr antun“, sagte Kovac, „ich hätte mich als Spieler auch geärgert, wenn ich dann reingemusst hätte.“ Also verzichtete er auf die dritte Auswechslung.

Warum freilich Seferovic von Beginn an im Team gestanden hatte, lässt sich nicht nachvollziehen. Der Schweizer ist seit Wochen von der Rolle, war im letzten Spiel gegen Ingolstadt der schwächste Spieler, ist ganz offenbar mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache. Diesmal hatte er vor seinem Blackout, der zum Platzverweis führte, eine einzige vernünftige Szene. Nach seiner Vorarbeit hatte Ante Rebic die ultimative Chance, die Eintracht in Führung zu bringen. Doch Rebic vergab. Er ist zwar der einzige Angreifer mit Selbstvertrauen, wird freilich auch immer schwächer, je näher er den Strafraum kommt. Was durchaus die Stürmerrotation in Frage stellt.

Neben Meier, der auf Schalke das letzte Auswärtstor zum 1:0-Sieg erzielt hatte, war auch Branimir Hrgota außen vor. Nun hat auch der Schwede bei seinen Einsätzen bisher keine wirklich gute Saison gespielt. Freilich: Ohne Einsätze bekommt er auch keine Sicherheit. „Wenn wir das Tor nicht machen und uns selbst schwächen wie beim Platzverweis, sind wir auch selbst schuld“, sagt Verteidiger Bastian Oczipka.

So kam es wie es kommen musste. Die Hertha ging mit ihrer ersten echten Chance in Führung. Es war ein unglückliches Gegentor für die Eintracht und eine komplexe Aufgabe für den insgesamt guten Schiedsrichter. Salomon Kalou hatte nach eine Pass hauchdünn im Abseits gestanden, Oczipka hatte ihn in letzter Sekunde vom Ball getrennt, wohl nicht ganz sauber. Dann lag Kalou vor Torwart Lukas Hradecky, der ihm ausweichen musste und deshalb nach Vedad Ibisevics Nachschuss nicht mehr an de Ball kam. Also Abseits, Elfmeter und wieder Abseits in direkter Folge. Der Unparteiische entschied sich dafür, keinen der Regelverstöße zu ahnden.

„Ein irreguläres Tor“, stellte Sportvorstand Bobic fest. Doch immerhin waren alle Frankfurter hinterher schlau genug, die Schuld für die Niederlage nur bei sich selbst zu suchen. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt freilich nicht, schon am Dienstag bietet sich mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld die Chance, ins DFB-Pokal-Halbfinale vorzudringen. Das könnte in der derzeitigen Verfassung kompliziert werden. „Ein harter Gang“, sagt Kovac. Die Aufstellung wird eine andere sein. David Abraham, und Omar Mascarell kehren zurück, auch an Meier wird kein Weg vorbeiführen.

Das Spiel gegen Berlin sorgte aber auch abseits des Rasens für Schlagzeilen. Bei Ausschreitungen zwischen gewaltbereiten Fußballfans hat die Polizei am Samstag auch fast 100 Personen festgenommen - sechs Beteiligte kamen ins Krankenhaus. Als die Randalierer auf die Polizisten zustürmten, zogen diese auch ihre Waffen. Anwohner hatten auch die Randale zwischen den Fans gefilmt.

