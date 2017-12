Viel Lob für die Eintracht nach dem 0:1 gegen Bayern

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat gegen den FC Bayern München mit 0:1 (0:1) verloren. Es war bereits die vierte Heimniederlage der Saison. Die Münchner sind durch den elften Sieg im zwölften Spiel unter Trainer Jupp Heynckes vorzeitig Herbstmeister. Von Peppi Schmitt

So weit die Fakten, alles ganz normal. Doch die 95 Minuten in der mit 51.500 Zuschauern ausverkauften Arena war alles andere als normal. Denn die Frankfurter hatten über die komplette Dauer auf Augenhöhe gespielt mit dem Rekordmeister. "Es war ein fast perfektes Spiel von uns", sagte Kevin Prince Boateng, der auffälligste Spieler auf dem Platz, "wir sind gelaufen, haben gekämpft und haben die Fans mit gerissen, mehr kann niemand verlangen." Es sei einfach nur "traurig", dass die Leistung nicht wenigstens mit einem Punkt belohnt worden ist. Dennoch sei er "stolz und zufrieden". Boateng: "Wir haben verloren, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen wie ein Sieger."

Es gab viel berechtigtes Lob für die Eintracht. "Wir tun uns traditionsgemäß in Frankfurt schwer", sagte Bayern-Coach Jupp Heynckes, "das war heute wieder so und das hat an der Eintracht gelegen." Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac sei "physisch topfit, kämpferisch überragend" und spiele "sehr strukturiert". Die Eintracht hatte einen klaren Plan, den die Spieler nahezu perfekt umsetzen konnten. Aggressiv ging die Frankfurter von Beginn an zu Werke, steckten in keiner Sekunde zurück, hatten keinerlei Respekt vor großen Namen. Dieser mutige Auftritt hatte erstaunliche Auswirkungen. Die Bayern hatten mit Ausnahme des Kopfballtreffers von Arturo Vidal (20.) und einem Schuss von Kingsley Coman ans Außennetz keine wirklich gefährliche Situation.

Das war nicht nur ein Verdienst der Fünfer-Abwehrkette um Kapitän David Abraham, der seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2021 verlängert hat (Sportvorstand Bobic: "Ein vorbildlicher Führungsspieler"), sondern der gesamten Mannschaft, die als Kollektiv diszipliniert defensiv gearbeitet hatte. "Die Bayern hatten keine einzige Torchance und machen trotzdem ein Tor", klagte Trainer Kovac. Fast nicht zu glauben: Die Eintracht hatte mit knapp über 50 Prozent mehr Ballbesitz als die Münchner. "Das habe ich in meinen vierzig Jahren bei Spielen gegen die Bayern noch nie erlebt", sagte Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann. Auch in vielen anderen relevanten Statistiken (mehr Torschüsse, höhere Laufleistung, mehr Sprints) hatten die Frankfurter die Nase vorn.

Und doch haben sie verloren. Weil sie einmal nicht aufgepasst haben. Nach einer weiten Flanke von Yoshua Kimmich hatte sich Arturo Vidal am langen Pfosten freigeschlichen und den Ball ins Tor geköpft. Torwart Lukas Hradecky, der im gesamten Spiel nicht einmal wirklich geprüft wurde, hatte keine Abwehrchance. "Da haben wir ein bisschen gepennt", sagte Boateng. "Ich habe Vidal aus den Augen verloren", ärgerte sich Marius Wolf. Doch die Eintracht musste sich nach dem Rückstand nur kurz schütteln und nahm dann sofort wieder den Kampf gegen die nur vermeintlich übermächtigen Bayern auf. "Die Mannschaft hat alles reingeworfen und es toll gemacht", lobte Sportvorstand Fredi Bobic, "deshalb tut diese Niederlage nicht ganz so weh."

Eintracht verliert Heimspiel knapp gegen München Zur Fotostrecke

Dass es nicht mehr zum Ausgleich reichte, lag zum einen an den Bayern, die ähnlich stark wie die Frankfurter verteidigt haben. "In den letzten zehn Minuten haben sie den Ball versteckt", sagte Kovac. Aber auch an den unübersehbaren Schwächen der Eintracht im Spiel in die Spitze. "Im Abschluss hat die Sauberkeit gefehlt", sagte Bobic. So wurden die wenigen Chancen nicht konsequent genug ausgespielt. Ein wenig hat auch die Klasse gefehlt, um den Münchner Torwart Tom Starke, nach einer Verletzung von Neuer-Vertreter Sven Ulreich im Grunde aus der fußballerischen Rente geholt (Heynckes: "Tom war ja schon als Jugendtrainer abgestellt"), in echte Verlegenheit zu bringen. Der starke Ante Rebic kam einem Treffer schon vor der Pause am nächsten, dazu gab es noch einen feinen Freistoßtrick, den Jetro Willems nicht hart und präzise genug abschließen konnte.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mit Ausnahme des überragenden Boateng kein Frankfurter Impulse aus dem Mittelfeld nach vorne setzen konnte. Und dass Sébastien Haller seit einigen Wochen in einem tiefen Tal steckt und sich schwer tut, wieder herauszufinden. Bei aller aufopferungsvollen Zweikampfführung des französischen Angriffsführers offenbaren sich bei ihm aktuell doch starke Mängel in vielen Bereichen. Mit dem Ball am Fuß ist er nicht in der Lage, "Eins-zu-eins-Situationen" für sich zu entscheiden. So stand er gegen die Nationalspieler Jerome Boateng und Niklas Süle, die eine ähnliche körperliche Präsenz aufweisen, auf verlorenem Posten. Und so war die Frankfurter Spitze stumpf. Und es blieb bei der unglücklichen Niederlage. "Wir hätten einen Punkt verdient gehabt", sagte Trainer Kovac.

Quelle: op-online.de