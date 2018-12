Gewalt-Eskalation: Lazio-Chaoten prügeln Eintracht-Fans ins Krankenhaus

Lazio-Rom-Fans greifen Frankfurter an! Eskaliert das Europa-League-Spiel am Donnerstag?

Frankfurt - In Rom droht die Gewalt vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstagabend (13.12.2018, 18.55 Uhr) zwischen den Fans von Eintracht Frankfurt und Lazio Rom zu eskalieren. Schon am Tag vor dem Anpfiff im "Stadio Olimpico" gab es erste Kämpfe in der Ewigen Stadt.

In der Nacht auf Mittwoch war eine etwas kleinere Gruppen von Eintracht-Frankfurt-Fans in Rom unterwegs. Plötzlich wurden die Anhänger aus Frankfurt von den Lazio-Fans angegriffen. Wie ein extratipp.com*-Reporter aus Rom berichtet, wurden dabei zwei Eintracht-Frankfurt-Anhänger verletzt (extratipp.com* schilderte am Mittwoch Details des Vorfalls in Rom). Sie kamen ins Krankenhaus und mussten nach ihrer Entlassung zurück nach Hessen fliegen.

+ Adi Hütter hofft gegen Lazio Rom auf Tore von Stürmer-Star Jovic. © picture alliance/dpa Dass die Gewalt beim Europa-League-Spiel am Donnerstagabend (Europa League: Lazio Rom - Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream) zwischen den Fans von Lazio Rom und Eintracht Frankfurt eskalieren könnte, war zu erwarten. Eintracht-Vorstand Axel Hellmann warnte: "Rom ist ein gefährliches Pflaster". Hellmann mahnte die Eintracht Fans, sie sollen sich in der Stadt nicht mit Schals oder Trikots zu erkennen geben.

Sorge bereitet den Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt um Sportvorstand Fredi Bobic auch ein anderes, leidiges Dauerthema: Pyrotechnik. Für jedes Vergehen in der Frankfurter Fankurve in Rom muss die Eintracht tief in die Tasche greifen. In der Europa League sind solche Vergehen besonders teuer.

Europa League: Lazio Rom gegen Eintracht: Mögliche Aufstellung der Frankfurter

Optimistisch hingegen zeigt sich Eintracht-Coach Adi Hütter: "Wir sind gekommen, um zu gewinnen“, so der Österreicher vor dem Spiel am Donnerstagabend. Unterdessen spekulieren die Experten bereits über die mögliche Aufstellung der Adler beim Spiel gegen Lazio Rom. So könnte die Eintracht spielen: Rönnow – Russ, Hasebe, Falette – Da Costa, Fernandes, Willems, Tawatha – Gacinovic – Haller, Jovic.- Bank: Zimmermann, Ndicka, Beyreuther, Stendera, Müller, Rebic. Nur für echte Frankfurter-Eintracht-Fans: Bock, die Eintracht zu gucken? In diesen Kneipen läuft die SGE immer, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Kernstock

