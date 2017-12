Eintracht in 2018: Mehr Chance als Risiko

Frankfurt - Eine schwache Rückserie in der vergangenen Saison, das DFB-Pokalfinale in Berlin, ein personeller Umbruch im Sommer, die gute Hinrunde in dieser Spielzeit – für die Frankfurter Eintracht geht ein Jahr mit vielen Höhen und einigen Tiefen zu Ende. In einer dreiteiligen Serie beleuchtet unser Mitarbeiter Peppi Schmitt die aufregenden Monate und blickt in die Zukunft. Teil drei: mehr Chance als Risiko.

2018 wird ein wegweisendes Jahr für die Eintracht. Die Ausgangspositionen sind gut, sportlich wie wirtschaftlich. Es wird an den handelnden Personen liegen, diese auszubauen, die Mannschaft und den ganzen Klub weiter nach vorne zu bringen. Vorstand und Aufsichtsrat müssen kalkuliertes Risiko gehen, um den sportlichen Verantwortlichen jene Mittel zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, um mithalten zu können. Ein ähnliche Ausganglage hatte die Eintracht sportlich nach der Saison 2013/14, als der damalige Trainer Armin Veh nach dem Aufstieg in die Bundesliga, dem Durchmarsch bis in die Europa League und einer guten internationalen Saison mangelnde Perspektive erkannte und ging.

Damals war der Verein in all seinen Strukturen und mit all seinen Möglichkeiten noch nicht so weit wie heute. Es war schlicht nicht möglich, wichtige Spieler wie Sebastian Rode, Pirmin Schwegler oder später auch Sebastian Jung zu halten. Die so erfolgversprechende Mannschaft fiel aus den unterschiedlichsten Gründen auseinander. Jetzt muss der Weg ein anderer sein. Die wichtigen Spieler sollten gehalten oder so teuer verkauft werden, dass gleichwertiger Ersatz geholt werden kann. Das wird die Aufgabe von Sportvorstand Fredi Bobic und Manager Bruno Hübner sein. Die Beispiele Kevin-Prince Boateng und Ante Rebic zeigen, wie gewinnbringend mutige Entscheidungen sein können.

Beginnen könnten die erfolgserhaltenden Maßnahmen mit einer Vertragsverlängerung von Lukas Hradecky. Doch da sind Schattenspringer gefordert. Die Eintracht-Führung könnte über ihren Schatten springen und das schon jetzt ausgezeichnete Angebot noch einmal verbessern. Einfach, weil Hradecky es wert ist. Sonst geht er ablösefrei. Ob ein neuer ähnlich guter Keeper im Gesamtpaket wirklich preiswerter kommen würde, darf bezweifelt werden. Auch Hradecky könnte über seinen Schatten springen, in dem er sich zumindest ein wenig von der Abhängigkeit seines die Verhandlungen führenden Vaters löst und ihm die Vorteile eines Stammplatzes in Frankfurt genau erklärt. Denn gegenseitige Sympathie ist nicht selbstverständlich und der Arbeitsplatz zwischen den Frankfurter Pfosten ist sicher nicht der schlechteste.Dem Lockruf des Geldes folgen, beispielsweise nach England, könnte auch leicht auf eine harten Auswechselbank führen.

Lesen sie auch die anderen Teile der Serie: Mehr Geld und viel Tradition Eine Berg- und Talfahrt Die kurzfristig wichtigsten Aufgaben aber kommen auf den Trainer zu. Denn trotz des guten Abschneidens in der Vorrunde hängt über der Eintracht eine Wolke des Zweifels. Denn die Leistungen hatten nicht immer mit den Ergebnissen korrespondiert. Trainer und Team haben sich viel Kritik gefallen lassen müssen: Zu defensiver Fußball, zu wenig technische Möglichkeiten, keine Idee gegen tiefstehende Gegner, eine insgesamt unattraktive Spielweise. Gegipfelt hatten die öffentliche Mängelliste in einer Aussage von Weltmeister Thomas Berthold, der der Eintracht im September „Fußball zum Abgewöhnen“ attestierte. Vieles davon mag stimmen, doch dem entgegen steht neben den nackten Zahlen auch die Entstehung und Ausführung ganz vieler Tore. Denn da gilt: Keiner schießt und trifft so schön wie die Eintracht. Das war eines der Mysterien der Vorrunde. Die Hessen haben nicht besonders gut gespielt, aber sie haben besonders schöne Tor geschossen.

Der Seitfallzieher von Sébastian Haller gegen den VfB Stuttgart, der Volleytreffer von Haller gegen Bremen, Marius Wolfs Hammer in Berlin nach einem Eckballtrick, Boatengs Kunstschuss in Hoffenheim und wunderschöne Tore nach Kombinationen in Hamburg durch Mijat Gacinovic oder auch im letzten Spiel in Heidenheim durch Gacinovic und Haller. Das alles waren keine Zufallsprodukte und in Entstehung und Abschluss wären diese Tore nicht ohne Technik und Fantasie möglich gewesen. Daraus folgert, dass die Eintracht es kann, aber es zu selten zeigt.

Es ist eine Herausforderung für Trainer Kovac, die Kreativität im Offensivspiel häufiger zum Vorschein zu bringen. Die Rückkehrer Marco Fabián und Omar Mascarell könnten da helfen. Doch Vorsicht: beide waren lange verletzt und werden sicher Zeit brauchen, um in Form zu kommen. Einher gehen mit einer verbesserten Spielweise muss natürlich auch die Effektivität. Ein Einbruch wie in der letzten Rückrunde darf es nicht noch einmal geben. Die Heimspielbilanz, erst acht Punkte aus acht Spielen, muss dringend verbessert werden. Auch da ist Kovac mit seinem Trainerteam gefordert. Die Analyse des Absturzes im Frühjahr 2017 muss zu Veränderungen im Frühjahr 2018 führen.

Eintracht-Zeugnis nach der Hinrunde Zur Fotostrecke

Ob vor einem Jahr die Trainingssteuerung im Winter nicht optimal war? Ob die Verletzungsmisere im Frühjahr darin einen Hintergrund hatte oder dem Zufall geschuldet war? Ob im letzten Wintertrainingslager das interne Klima nicht genug gepflegt wurde? Ob es verpasst wurde, punktuelle Verstärkungen zu holen? All das sind Punkte, die die Eintracht aufgearbeitet hat. Und die jetzt anders gemacht werden sollen. Neuzugänge sind nicht geplant, so zumindest die Aussagen von Sportvorstand und Manager. Dabei könnte es sicher nicht schaden, auf der Position des Innenverteidigers für eine spielerische Verbesserung zu sorgen. Womöglich aber leichter gesagt als getan. Der Kader ist ja auch so schon groß genug. Da ist der Trainer gefordert, mit geschickten Rochaden dafür zu sorgen, dass die Harmonie erhalten bleibt. Ein paar sportliche Risiken gibt es also auch, doch die Chancen, die sich der Eintracht bieten, sind ungleich größer.

Quelle: op-online.de