Eintracht hat 45-Millionen-Mann aus Lissabon auf Zettel

Nach einer Meldung der portugiesischen Sporttageszeitung "Record" soll Luka Jovic (19) von Benfica Lissabon auf Leihbasis zur Eintracht wechseln. Der serbische U21-Nationalstürmer ist noch bis ins Jahr 2021 an den portugiesischen Meister gebunden und hat angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro. Jovic wechselte im Januar 2016 von Apoel Limassol nach Lissabon, konnte sich beim Rekordmeister aber nicht durchsetzen und hat nur drei Kurzeinsätze aufzuweisen. Jovic steht wie Haris Seferovic beim Berater Fali Ramadani unter Vertrag. Seferovic wechselt ablösefrei in diesem Sommer zu Benfica. (sp)

Quelle: op-online.de