Eintracht-Ärger: „Die Schiris klauen uns einen Punkt“

Berlin - Fredi Bobic hat es am besten zusammengefasst. „Ich bin fassungslos“, hatte er gesagt. Der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht beschrieb damit jene Situation beim Spiel in Berlin, die alle Frankfurter in Wallung versetzt hatte. Von Peppi Schmitt

In der 87. Minute hatte der Berliner Marko Grujic seinen Landsmann und Freunde Luka Jovic mit einer gar nicht freundlichen Umarmung wenige Meter vor dem Tor am möglichen Ausgleichstreffer gehindert. Von hinten hatte er den Eintracht-Stürmer zu Boden gezerrt und gezogen. Der Sachverhalt war eigentlich unstrittig: Klares Foul, Elfmeter für Frankfurt wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen. Die Eintracht hätte damit die 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC abwenden können. Doch der Pfiff blieb aus. Schiedsrichter Daniel Schlager hatte es nicht gesehen oder falsch gesehen. Und, noch schlimmer und unverständlicher, die Korrektur aus dem „Kölner Keller“, der Heimstätte der Video-Assistenten, blieb aus. Bibiana Steinhaus hatte offenbar auch nicht richtig hingeschaut.

„Ein bisschen geschlafen“, kritisierte der Frankfurter Spieler Makoto Hasebe fast schon höflich. Von Steinhaus kam also kein Hinweis. Und so musste sich die Weltschiedsrichterin vom ehemaligen Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk sagen lassen, wie klar sie versagt hatte. „Das war ein tausendprozentiger Elfmeter“, sagte TV-Experte Merk, „und eine hundertprozentige Fehlentscheidung.“ Ein ausgebliebener Pfiff, der wieder einmal den Sinn der Video-Beweise in Frage stellte. „Egal ob im Keller in Köln oder in Jerusalem, das muss man sehen“, sagte der Frankfurter Bobic.

Mit einer Ausnahme, dem Berliner Trainer Pal Dardai, der peinlicherweise auch eine Stunde nach dem Spiel noch keinen Elfmeter gesehen haben wollte, hatten das auch alle anderen Beobachter so beurteilt. Egal, ob vor den Fernsehschirmen oder im Stadion, klarer kann ein Elfmeter nicht sein. Der Frankfurter Spieler Danny da Costa bemühte ein Bild, das die Absurdität der Szene deutlich machte. „Das war ein Elfer. Ich weiß nicht, was er noch machen muss, damit es gepfiffen wird“, sagte er, „muss er ihm vielleicht Huckepack hinten drauf springen? Ich weiß es nicht.“ Warum nicht wenigstens der Hinweis kam, der Schiedsrichter solle sich die Szene nochmal anschauen, bleibt eines der größten Rätsel dieser Saison. Grujic hatte Jovic ganz klar regelwidrig am Schuss gehindert, darüber kann es nach Ansicht der Bilder keine zwei Meinungen geben.

Der Frankfurter Trainer bemühte sich, halbwegs die Fassung zu behalten. „Ich bin heute sehr unglücklich mit den Schiedsrichterentscheidungen“, sagte er zunächst noch vorsichtig. Erst später platzte es aus ihm heraus. „Ich bin niemand, der sich hinstellt und über Schiedsrichter beschwert, aber das sind Situationen, die Spiele entscheiden“, schimpfte er, „ich kann das nicht verstehen und nicht akzeptieren.“ Aus Hütters Sicht war auch der Treffer des Tages für die Berliner nicht regelkonform zustande gekommen. In der 38. Minute hatte der Berliner Marvin Plattenhardt den Frankfurter Johnny de Guzman umgeschubst, als dieser den Ball ins Toraus laufen lassen wollte. De Guzman stürzte, berührte den Ball, der Unparteiische pfiff Eckball statt Freistoß. Diese Ecke führte zum Kopfballtor von Grujic. „Johnny war klar am Ball, bekommt von hinten einen Stoß“, sagte Trainer Adi Hütter.

Der ausgebliebene Pfiff war sicher keine krasse Fehlentscheidung wie beim nicht gegebenen Elfmeter, aber er war im Gesamtkontext ebenfalls falsch. Denn Daniel Schlager hatte in seinem fünften Bundesligaspiel sonst jede auch noch so banale Kleinigkeit abgepfiffen. Ausgerechnet da war die Pfeife stumm geblieben. Und so hatten die Frankfurter diesmal nach Betrachtung der objektiven Vorkommnisse tatsächlich Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Dass sämtliche Protagonisten, egal ob Vorstand, Trainer oder Spieler, in jedem ihrer Statements auch die eigenen Unzulänglichkeiten in den Vordergrund der Analyse stellten, passte ins Bild einer sehr kritischen Betrachtungsweise.

