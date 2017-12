Andersson Ordonez kehrt nach Ecuador zurück

Frankfurt - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich nach nur einem Jahr wieder von seinem Abwehrspieler Andersson Ordonez getrennt.

Der 23-Jährige aus Ecuador wurde am Mittwoch als Neuzugang bei dem Erstliga-Club LDU Quito in seiner Heimat vorgestellt. Ordonez war erst im Januar von Barcelona SC Guayaquil in Ecuador nach Frankfurt gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen. In der aktuellen Saison kam der Verteidiger gar nicht zum Einsatz, im April machte er immerhin vier Bundesliga-Spiele. Wie Eintracht Frankfurt am frühen Abend berichtete, sieht der Transfervertrag eine Ausleihe bis zum 30. Juni 2019 inklusive Kaufoption vor.

„Wir danken Andersson Ordonez für seinen stets vorbildlichen Einsatz“, unterstrich Sportvorstand Fredi Bobic. „Wir wünschen ihm viel Glück und vor allem Gesundheit auf seinem weiteren Weg in seiner Heimat.“

Gibt es noch weitere Abgänge bei Eintracht Frankfurt? Verlässt Torwart Lukas Hradecky den Verein zum Saisonende? Alle Transfergerüchte rund um die Eintracht finden Sie in unserem Transferticker. (dpa/dr)

