Kovac atmet auf: Oczipka und Hasebe können spielen

Frankfurt - Die Fans der Frankfurter Eintracht haben ein feines Gespür für die Bedeutung eines Spiels. Und genau deshalb wurden für das Heimspiel an diesem Sonntag gegen den SC Freiburg bereist 48.000 Tickets verkauft.

Das freut die Eintracht und bereitet den vielen Amateurvereinen in der Region Sorgen, die an diesem Sonntag mit ihrer Saison nach der Winterpause wieder starten und wegen des parallelen Spielbeginns bei der Eintracht (15.30 Uhr) deutliche Zuschauereinbußen befürchten müssen. "Nach drei Niederlagen in Folge wäre es wichtig, wenn wir wieder mal gewinnen würden", sagt Trainer Niko Kovac, "aber ich wäre auch zufrieden, wenn wir den Abstand auf Freiburg halten könnten." Dazu würde ja schon ein Unentschieden reichen.

Der Respekt vor dem Gegner ist also riesengroß. Der Coach der Eintracht konnte heute erst einmal kräftig durchatmen. Sowohl Makoto Hasebe, der zwei Tage mit einer fiebrigen Erkältung im Bett gelegen hatte, als auch Bastian Oczipka, der sich am letzten Montag beim Training eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, konnten am Training teilnehmen. Da haben der freie Donnerstag (Kovac: "Auch der Geist muss mal ausruhen") und die Bemühungen der Ärzte und des medizinischen Personals Früchte getragen. Oczipka hatte seine Bänderdehnung im Sprunggelenk unter anderem beim Heilpraktiker Thorsten Amman in Oestrich-Winkel behandeln lassen, der seit Saisonbeginn auch zum medizinischen Staff der Eintracht gehört.

Von der Bundesliga bis zur Kreisklasse: Ergebnisse & Tabellen

Der Trainer war ob der guten Nachrichten seines Defensiv-Duos so zufrieden, dass er sich bei einer kleinen Rechenaufgabe leicht vertat. "Mit Oczipka und Hasebe haben wir diesmal wieder mehr Möglichkeiten", sagte Kovac. Dabei fehlen gegenüber dem Pokalspiel vom Dienstag mit David Abraham (gesperrt) und Guillermo Varela, dessen Knöchelverletzung nach zwei Spielen in wenigen Tagen wieder schmerzt, zwei andere Spieler. Es deutet also einiges darauf hin, dass der Frankfurter Trainer auf eine Dreierkette mit Michael Hector, Hasebe und Oczipka vertrauen wird.

Im Mittelfeld dagegen ist vieles offen, obwohl auch da die Möglichkeiten ja eingeschränkt sind. Immerhin, nächste Woche soll Marco Fabián wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Klar ist, dass Omar Mascarell als einzig übrig gebliebener Sechser spielen wird, aber die anderen Positionen sind noch nicht vergeben. Besonderen Wert will Kovac auf die Defensive legen. "Unser Verbund soll so stehen, wie er stehen muss, damit wir wieder Erfolg haben", fordert er.

Bilder und Spielbericht: Eintracht verliert in Freiburg Zur Fotostrecke

Die Analyse des Trainerteams nach den Niederlagen gegen Leverkusen, Ingolstadt und Berlin und dem mühsamen Pokalerfolg gegen Bielefeld, haben dabei keine neuen Erkenntnisse gebracht. "Der Hauptgrund war, dass uns 50 Prozent unserer Mannschaft abhanden gekommen sind", sagt Kovac, "wir versuchen das zu kompensieren, aber bei Fünf auf einen Schlag ist das nicht einfach." Gegenüber den besten Spielen in der Vorrunde standen ja Jesus Vallejo, David Abhraham, Szabolcs Huszti und Marco Fabián nicht zur Verfügung, zuletzt hatten ja auch noch Oczipka und Hasebe gefehlt. Diesen Aderlass könne ein Klub wie die Eintracht nicht verkraften.

Gegen Freiburg sieht Kovac ein Spiel "auf Augenhöhe". Den Gegner und seinen Kollegen Christian Streich lobt er über den grünen Klee. Die Freiburger seien gegenüber der Vorrunde, als sie die Eintracht schon mit 1:0 besiegen konnten, noch einmal "deutlich verbessert", da trage die Arbeit des Kollegen Streich Früchte. "Sie zeigen viel Präsenz auf dem Platz, spielen sehr aggressiv und sind auch spielerisch wirklich stark", lobt Kovac.

Ketten, Pudelmützen und mehr: Die Glücksbringer der Fußballstars Zur Fotostrecke

Eintracht: Hradecky - Hector, Hasebe, Oczipka - Chandler, Mascarell, Rebic, Tawatha - Blum, Meier, Gacinovic

Bank: Lindner - Russ, Besuschkow, Barkok, Tarashaj, Hrgota, Wolf

Quelle: op-online.de