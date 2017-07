Fast perfekt: Oczipka wechselt zum FC Schalke

Frankfurt - Bastian Oczipka wird von der Frankfurter Eintracht zum FC Schalke 04 wechseln. Der 28 Jahre alte Verteidiger, vor fünf Jahren von Bayer Leverkusen gekommen, hat das Trainingslager der Eintracht im kalifornischen Chula Vista verlassen und ist nach Frankfurt zurückgeflogen. Von Peppi Schmitt

Schon morgen soll er beim FC Schalke 04 den obligatorischen Medizintest absolvieren und dann mit den Köningsblauen zu einer China-Reise aufbrechen. "Noch ist es nicht fix, weil die Verträge noch nicht unterschrieben sind und der Medizincheck aussteht", sagte Sportvorstand Fredi Bobic in Chula Vista, "aber wir haben dafür jetzt grünes Licht gegeben." Es seien nur noch Kleinigkeiten zu regeln, fügte Bobic an. Hört sich so an, als hätten der Schalker Manager Christian Heidel und er auch Einigung über die Ablösesumme erzielt. Zuletzt wollten die Schalker vier Millionen Euro zahlen, die Eintracht hatte angeblich fünf Millionen verlangt. Wahrscheinlich hat man sich in der Mitte getroffen.

Der Vertrag von Oczipka in Frankfurt wäre noch ein Jahr gelaufen. Bobic: "Wir geben ihn nicht gerne ab, aber er wollte weg." Die Eintracht verliert damit also einen weiteren wichtigen Spieler. Und muss sich nun schnellstmöglich nach Ersatz umsehen. "Wenn er denn tatsächlich weg ist, werde ich mich zu seinem Nachfolger äußern", sagte Bobic, "aber wir haben natürlich im Hintergrund bereits an einer Lösung gearbeitet." Aktuell steht mit Taleb Tawatha nur ein gelernter linker Verteidiger im Aufgebot.

Neben dem wahrscheinlichen Verkauf von Oczipka berichtete der Frankfurter Sportchef auch, dass Stürmer Sebastien Haller nun endlich zur Mannschaft stoßen wird. Der Franzose, für sieben Millionen Euro vom FC Utrecht geholt, hatte wegen fehlender Einreisedokumente nicht mit der Mannschaft in die USA fliegen können, werde nun aber zum zweiten Spiel (Freitag, 19.15 Uhr) direkt nach San Jose fliegen. "Da wurde ein wenig geschlampt", gab Bobic zu, "aber er hat zu Hause sein Programm gemacht, deshalb drehen wir jetzt kein großes Rad."

Quelle: op-online.de