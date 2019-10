Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München live im Free-TV

Am Samstag tritt Eintracht Frankfurt im heimischen Waldstadion gegen den FC Bayern München an.

Eintracht Frankfurt empfängt nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli im DFB-Pokal den FC Bayern München. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Nach dem 2:1-Zittersieg im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli wartet auf Eintracht Frankfurt gleich das nächste Knallerspiel: Am Samstag, 02.11.2019, ist Rekordmeister FC Bayern München zu Gast im Waldstadion. Wieder eine schwere Aufgabe für die Frankfurter Eintracht, die den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren will. Ein volles Haus und beste Stimmung sind bei diesem Spiel garantiert.

Der FC Bayern München schwächelte zuletzt etwas. Nach den glanzlosen Auftritten gegen Union Berlin in der Liga und dem VfL Bochum im DFB-Pokal steht Trainer Niko Kovac in der Kritik. Denn von der Dominanz der Bayern ist in dieser Saison bisher nicht viel zu sehen. Der FCB will deshalb unbedingt drei Punkte mit aus Frankfurt nehmen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: SGE hat viel Qualität in der Mannschaft

Doch trotz der etwas wackeligen Auftritte gegen Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli hat Eintracht Frankfurt in dieser Saison schon bewiesen, welche Qualitäten in der Mannschaft stecken. Es wird deshalb sicher kein Spaziergang für den FC Bayern München.

Anpfiff der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München ist am Samstag, 02.11.2019, um 15.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Bundesligaspiel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Bundesliga live im ZDF und auf Sky

Das ZDF zeigt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München am Samstag, 02.11.2019 , live und in voller Länge

zeigt die Partie zwischen am , Zur selben Zeit überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 live und in voller Länge

das Spiel auf Die Übertragung im ZDF beginnt am Samstag, 02.11.2019, um 15.15 Uhr . Zur selben Zeit beginnt auch die Übertragung auf Sky

im ZDF . Zur selben Zeit beginnt auch die Übertragung auf Sky Sky-Experte Dietmar Hamann wird die Partie live im ZDF begleiten

Die Highlights des Spiels zeigt der Online-Streaming-Dienst DAZN 40 Minuten nach dem Spiel.



Im Free-TV werden sowohl in der Sportschau als auch im aktuellen Sportstudio Highlights des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München gezeigt

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München am 02.11.2019 live im Internet

Auch das ZDF stellt im Internet einen Live-Stream zur Verfügung.

Sky-Kunden können den Live-Stream des Spiels über die Funktion "Sky Go" verfolgen



Die App „Sky Go“ gibt es sowohl für Apple-Geräte als auch für Android-Geräte



Wer kein Kunde bei Sky ist, kann das Spiel trotzdem mit einem Tagesticket sehen



Das "Sky-Ticket" kostet 9,99 Euro

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Der Live-Ticker zum Spiel

Keine Möglichkeit, das Spiel im TV zu verfolgen? Kein Problem – wir tickern die Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Stadion und Schiedsrichter

Schiedsrichter der Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München ist Markus Schmidt. Ihm zur Seite stehen Sven Waschitzki und Markus Schüller, Vierter Offizieller ist Nicolas Winter. In Köln an denBildschirmen wird Sascha Stegemann sitzen.

Stattfinden wird die Partie im Waldstadion, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt. Beim Spiel gegen den FC Bayern München wird das Stadion mit 51.500 Plätzen ausverkauft sein.