Eintracht: Wo bleibt Willems?

Frankfurt - Am Sonntag hat Jetro Willems das Trainingslager des PSV Eindhoven in der Schweiz verlassen. Ziel: Frankfurt. Der 23 Jahre alte holländische Nationalspieler soll bei der Eintracht der Nachfolger von Bastian Oczipka werden, der für 4,5 Millionen Euro zum FC Schalke 04 gewechselt ist. Von Peppi Schmitt

Seit Montag ist Willems in Frankfurt, hat inzwischen auch längst den vorgeschriebenen Medizintest absolviert. Davon hat die Eintracht Bilder in sozialen Netzwerken gepostet und Sportvorstand Fredi Bobic hat auch das Interesse der Eintracht offiziell bestätigt. "In den nächsten 48 Stunden" sollte alles klar sein, hatte er am Sonntag gesagt. Seitdem aber ist nichts mehr passiert. Die Meldung von einer Vertragsunterschrift fehlt, noch ist Willems also kein Frankfurter. Stand Mittwochnachmittag. Die Verantwortlichen halten sich mit Kommentaren zurück. An was es fehlt, wo es hakt - das ist offiziell nicht bekannt. Ob der Transfer doch noch platzt?

Derweil liegt das erste Trainingslager hinter der Eintracht, das erste Training auf heimischen Boden auch. Gleich nach dem Rückflug aus Amerika, direkt nach der Landung am Mittwochfrüh hat Trainer Niko Kovac zu einer lockeren Einheit im Schatten der Arena gebeten. Die Müdigkeit sollte nach dem langen Flug aus den Knochen geschüttelt werden. Und jetzt dürfen sich die Eintracht-Profis erholen. Erst am Samstag ist wieder Training. Und am Montag geht es dann schon ins zweite Trainingslager nach Gais in Südtirol. "Da beginnt dann der Feinschliff", sagt der Trainer, der besonders froh ist, dass nun mit Mijat Gacinovic, Marco Fabián und Aymen Barkok drei weitere Spieler zum Team stoßen. "Ich ziehe insgesamt ein sehr positives Fazit der Tage in den USA", sagte Kovac, "die Mannschaft hat hart gearbeitet und wir konnten alle Trainingsinhalte, die wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen." Das sieht der Sportvorstand ganz genauso, der neben den zwischenmenschlichen Kontakten in Amerika die sportliche Arbeit in den Vordergrund seiner Analyse stellte. "Es geht darum, dass man sich intensiv auf die Saison vorbereitet und als Team zusammenwächst", sagte Fredi Bobic, "das ist uns gelungen."

Auch wenn der Kader noch nicht komplett ist, Stichworte Rückkehrer und weitere Neuzugänge, glaubt er, dass die neue Eintracht stärker sein wird als die alte. "Der Kader ist in der Breite noch besser aufgestellt", sagt Bobic, "wir haben einen sehr gesunden Konkurrenzkampf." Mit wenigen Ausnahmen sind alle Positionen doppelt bis dreifach besetzt. In den nächsten Wochen werde die Vorbereitung noch "weiter an Fahrt aufnehmen". Was sich, so der Trainer, nicht auf die konditionellen Inhalte bezieht, sondern vor allem auf taktische. "Die körperliche Intensität wird zurückgefahren", kündigt er an, "die Jungs müssen jetzt Spritzigkeit bekommen."

Dann sollen demnächst auch die Ergebnisse der Testspiele wieder besser ausfallen als in den USA (drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Remis). Diese sportliche Bilanz hat den Verantwortlichen sicher nicht gefallen (Bobic: "Das hatten wir uns anders vorgestellt"/ Kovac: "Nicht zufriedenstellend"), aber es hat sie, zu Recht, auch nicht besonders beeindruckt. Die Resultate seien "kein Grund zur Beunruhigung", glaubt Kovac.

In Südtirol werden die Frankfurter mit den beiden italienischen Erstligisten Sassuolu (Donnerstag, 27.07.) und Benevento (Sonntag, 30.07.) auf zwei weitere starke Gegner treffen. Zudem wurde für den 5. August (16 Uhr) in Wiesbaden ein weiterer Härtetest gegen Betis Sevilla vereinbart. Dann wird die taktische Flexibilität, die Kovac ausgerufen hat, ebenso ersten Prüfungen unterzogen wie das wahre Niveau der Konkurrenzkämpfe. Der Trainer will sich (noch) auf kein Spielsystem festlegen lassen. Im Laufe der letzten Saison hatte sich bald die Fünferkette als beste Möglichkeit für die Eintracht durchgesetzt, auch weil Kovac mit Makoto Hasebe den idealen Libero gefunden hatte. Jetzt aber hält er auch die Viererkette für eine mögliche Option. "Wir dürfen uns nicht auf ein System versteifen, weil wir dadurch ausrechenbar wären", sagt er, "wir müssen die Gegner fordern und unsere eigenen Spieler." Darum hat er schon mal begonnen, fleißig zu experimentieren. So hatten in der letzten US-Begegnung in Columbus Außenverteidiger Danny da Costa und Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic in der Abwehrzentrale gespielt. "Ich wollte mal sehen, was sie sonst noch so im Repertoire haben", sagte Kovac zur Begründung.

