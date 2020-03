Eintracht: Böse Erinnerungenvor dem Duell mit der „Werkself“

Die Frankfurter Eintracht hat keine guten Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen.

Frankfurt - Was spricht für die Frankfurter Eintracht beim Auswärtsspiel in Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)? Nicht viel, praktisch gar nichts, schaut man auf die Statistik und die aktuelle Tabelle. Während Bayer weiter um Champions-League-Plätze kämpft, ist die Eintracht trotz einer ordentlichen Jahresbilanz (Drei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden) im tiefen Mittelmaß der Liga versunken. Der letzte Sieg (1:0) der Frankfurter in Leverkusen datiert aus dem Jahr 2013, damals errungen durch ein Kopfballtor von Marco Russ. Die letzten vier Spiele in der BayArena gingen mit 0:3, 0:3, 1:4 und 1.6 verloren, also null Punkte bei 2:16 Toren. Gerade die letzte Begegnung ist noch in böser Erinnerung. Am 5.Mai letzten Jahres waren die Frankfurter untergegangen, schon nach 36 Minuten hatte es 6:1 für die Werkself gestanden. „Meine schlimmste Niederlage als Trainer und Spieler“, hatte Trainer Adi Hütter gesagt. Nun also die Rückkehr nach Leverkusen. Und das Versprechen: „Das wird uns sicher nicht nochmal passieren.“

Die Eintracht hätte also etwas gutzumachen in Leverkusen. Doch sie trifft auf einen in Topform befindlichen Gegner. Bayer sei in der augenblicklichen Verfassung sogar ein „Titelanwärter“, sieht der Frankfurter Trainer den Gegner in der klaren Favoritenrolle, sein Team aber sei nicht chancenlos. „In den Pokalen sind wir außergewöhnlich unterwegs“, sagt Hütter, „jetzt müssen wir schauen, dass wir in der Liga auch Punkte zusammenkratzen.“ Aktuell befände sich sein Team im „Niemandsland der Tabelle“, aber dennoch sei Vorsicht geboten. „Ich habe keine Angst vor der Situation, aber Respekt“, sagt Hütter.

Der österreichische Fußball-Lehrer ist sicher, dass sein Team „ganz anders“ ins Spiel gehen werden als bei der Klatsche im Mai. Die Voraussetzung sei auch eine komplett andere. Damals musste die Eintracht zwischen den beiden Halbfinalspielen im Europapokal gegen Chelsea in Leverkusen antreten, und die Spieler waren sichtlich nicht bei der Sache. Der Trainer hatte im letzten Mai auf eine defensive Formation gesetzt, gar eine Fünfer-Abwehrkette aufgestellt. Was mächtig in die Hose ging. „Daran sieht man, dass viele Abwehrspieler auf dem Platz nicht gleichbedeutend ist, dass die Abwehr auch steht“, sagt er im Rückblick. Diesmal wird die Eintracht sich nicht nur auf die abwehrende Abteilung verlassen, sondern auch ihre Chancen nach vorne suchen (müssen). Das eigene Spiel „durchziehen“, nennt Hütter das. Dabei ist der Respekt vorm Gegner riesengroß. „Bayer kann mit seiner Schnelligkeit jedem Gegner weh tun“, sagt er, „deshalb brauchen wir defensive Stabilität und müssen versuchen, in die Zweikämpfe zu kommen.“

Mit welcher Formation er diese Vorgaben umsetzen will, ließ der Frankfurter Trainer offen. Nur so viel: „Wir werden wieder rotieren, weil ich nicht will, dass die Spieler jetzt schon zu hoch belastet werden.“ Im Finale der Saison würden die Kräfte noch dringend gebraucht. Also wird es jetzt, noch vor dem Einbiegen in die Zielgerade, Veränderungen geben. Sebastian Rode, von einem Magen-Darm-Infekt genesen, und Mijat Gacinovci werden vermutlich ins Team zurückkehren, sie hatten beide gegen Bremen am Mittwoch nicht gespielt. Auch Makoto Hasebe ist ausgeruht und eine echte Alternative, ebenso wie Danny da Costa. Und spielen könnte auch Stefan Ilsanker, der sich in den letzten beiden Begegnungen gegen Salzburg und Bremen drei kleinere Platzwunden an den Augenbrauen zugezogen hat. „Er schaut wild aus zur Zeit“, scherzte Hütter, „aber Männer mit Narben im Gesicht, werden interessanter, wenn sie älter werden.“

Auf Stürmer Bas Dost dagegen muss die Eintracht wegen Adduktorenproblemen weiter verzichten, der Termin für die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist weiterhin nicht absehbar. Dementsprechend „dünn“ sei die Besetzung des Kaders für den Angriff. Neben dem starken André Silva steht nur noch Goncalo Paciencia zur Verfügung. Diese numerische Einschränkung hat taktische Folgen. Hütter würde zwar ganz gerne mal mit zwei Spitzen spielen lassen, „aber ich möchte auch immer noch gerne einen draußen haben.“ Also sprang zuletzt der offensive Mittelfeldspieler Daichi Kamada als zweiter Stürmer ein.

In Leverkusen kann die Eintracht auch auf Filip Kostic zurückgreifen, der im Pokalspiel gegen Werder Bremen vom Platz gestellt worden ist. Das DFB-Sportgericht hat den Angreifer für sein Foul an Ömer Toprak gleich für vier Pokalspiele gesperrt. Kostic wird also das Halbfinale und ein mögliches Finale ebenso verpassen wie die ersten beiden Pokalrunden in der neuen Saison. Zeitlich beläuft sich die Pokalsperre damit auf weit mehr als ein halbes Jahr. Zum Vergleich: Der Schalker Torwart Alexander Nübel wurde nach seinem Kung-Fu-Tritt gegen Mijat Gacinovic ebenfalls für vier Spiele gesperrt. Die Eintracht wird das Einzelrichterurteil trotz der Härte wohl akzeptieren. PEPPI SCHMITT

Eintracht: Trapp – Abraham, Ilsanker, Hinteregger, Ndicka – Sow Hasebe, Rode, Kostic – Gacinovic, Silva.- Bank: Rönnow, Touré, Da Costa, Durm, Cetin, Kohr, Chandler, De Guzman, Paciencia.

Quelle: op-online.de