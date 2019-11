Live: Eintracht Frankfurt spielt mit einem Sondertrikot gegen den VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt trifft am 12. Spieltag der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Wir berichten live von der Partie.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg, Samstag, 23.11.2019, 15.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Rönnow - Hinteregger, Hasebe, Toure - da Costa, Sow, Kohr, Rode, Kostic - Dost, Paciencia Voraussichtliche Aufstellung

VfL Wolfsburg Casteels - Knoche, Bruma, Tisserand - William, Guilavogui, Arnold, Rousillon - Brekalo, Mehmedi, Weghorst Tore Schiedsrichter Siebert (Berlin)

Update, 13.25 Uhr: Die Eintracht tritt heute mit einem Sondertrikot an (siehe 22.11, 14.10 Uhr). Nicht das Logo des Hauptsponsors ist zu sehen, sondern die Flaggen der verschiedenen Nationalitäten der Eintracht-Spieler – und das sind immerhin 14.

Update, Spieltag, 23.11.2019, 7:20 Uhr: Eintracht Frankfurt ist im heimischen Waldstadion in der laufenden Saison eine Macht. Vier Siege holten die Hessen zu Hause, zweimal endeten die Partien mit einem Unentschieden. Auch gegen den VfL Wolfsburg will die SGE ungeschlagen bleiben.

Dass das alles andere als einfach wird, beweist ein Blick auf die Statistik. Nur eines der letzten sieben Heimspiele konnten die Hessen gegen die Niedersachsen gewinnen. Die letzten beiden Partien vor der Länderspielpause verlor die Eintracht unglücklich: Sowohl beim 0:1 gegen den SC Freiburg als auch beim 1:2 gegen Standard Lüttich wäre mehr drin gewesen für das Team von Trainer Adi Hütter.

Update, 22.11.2019, 14.10 Uhr: Eintracht Frankfurt wird im Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg mit einem Sondertrikot antreten. Unter dem Motto „Platz für Vielfalt“ will der Klub ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Anstelle des Logos von Hauptsponsor Indeed sind die Flaggen der insgesamt 14 verschiedenen Nationalitäten der Eintracht-Spieler abgebildet. „Ich glaube, dass im Sport der kulturelle Hintergrund des Einzelnen unbedeutend ist“, sagt der verletzte Torhüter Kevin Trapp. „ Wir sprechen die gleiche Sprache, die Sprache des Fußballs, da ist es ganz egal, welche Hautfarbe oder Religion jemand hat.“

Eintracht Frankfurt will wieder in die Spur finden

Durch die Länderspielpause hatte Adi Hütter nach den Niederlagen bei Standard Lüttich und in Freiburg ein paar Tage mehr Zeit, seine Spieler wieder aufzubauen. Einige Akteure der SGE waren aber gar nicht in Frankfurt, sondern mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Die gute Nachricht ist, dass sich kein Adler verletzt hat und alle unversehrt zurückgekehrt sind. Wieder ins Training eingestiegen ist Almany Toure, der sich im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen verletzt hatte und mehrere Wochen ausfiel. Er könnte für David Abraham in die Innenverteidigung rücken. Der Kapitän ist bis Ende des Jahres gesperrt, der Einspruch der SGE gegen die Länge der Sperre hatte keinen Erfolg.

Eintracht Frankfurt: Gegner Wolfsburg schwächelte zuletzt

Der VfL Wolfsburg startete fulminant in die Saison und blieb wettbewerbsübergreifend in 13 Spielen ohne Niederlage. Viele Anhänger der Wölfe träumten schon vom ganz großen Coup, aber die letzten Wochen holten sie wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Mit dem 1:6 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig fing die Niederlagen-Serie an. Anschließend gab es auch in der Bundesliga in Dortmund (0:3) und gegen Leverkusen (0:2) und in der Europa League gegen KAA Gent (1:3) keine Punkte. Das Selbstvertrauen ist dem Team aus der Autostadt etwas abhanden gekommen. Die Länderspielpause kam genau zur richtigen Zeit, da sich das gefüllte Lazarett etwas leeren konnte. Die Langzeitverletzten Casteels, Schlager, Ginczek und Mehmedi kehrten zurück ins Mannschaftstraining und könnten bereits gegen die Eintracht eine Option für den Kader sein.

Jovic, Haller & Rebic außer Form: Hat sich die „Büffelherde“ verzockt?

